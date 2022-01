Libertés humaines: le Bénin classé 7ème en Afrique et 76ème au plan mondial

Le rapport « Human Freedom Index » 2021 de l’Institut Fraser publié fin décembre classe le Bénin à la 7e place au plan africain et 76e au rang mondial, avec un score général de 7,32. Le rapport positionne le Cap Vert en tête des pays africains et à la 36e place au plan mondial.

Dans le rapport « Human Freedom Index » 2021, le Bénin obtient un score général de 7,32 et se classe en 7e position en Afrique sur 50 pays évalués. Au plan mondial, avec 165 pays et territoires évalués, le Bénin occupe la 76e place. Selon les données inscrites dans le tableau consulté par BENIN WEB TV, le rapport prend en compte les « libertés personnelles » et les « libertés économiques ».

En tête du classement africain, on retrouve respectivement le Cap-Vert (36e mondial) avec un score de 8,26 ; l’île Maurice, (46e mondial) avec un score de 8,07 ; Botswana, (53e mondial) avec un score de 7,9 ; les Seychelles, (57e mondial) avec un score de 7,84. Dans le top 10, la Namibie (66e mondial) avec un score de 7,56 ; le Ghana, (70e mondial) avec un score de 7,49 ; le Bénin (76e mondial) avec un score de 7,32 ; l’Afrique du Sud (77e mondial) avec un score de 7,3, se sont également faits une place de choix chacun. Le Sénégal et Madagascar viennent fermer ce top 10 avec des scores de 7,07 et 7,02.