Liberté pour Joël Aïvo : une tribune de 115 universitaires du monde

- Publicité-

Cent quinze (115) professeurs d’université d’Afrique et du monde exigent la libération du constitutionnaliste béninois, Joël Aïvo, condamné à 10 ans de prison. C’est à travers une tribune qu’ils ont rendu public.

Liberté au professeur Joël Aïvo, telle est la tribune publiée par une centaine d’universitaire à travers le monde en soutien au constitutionnaliste qui vient de boucler deux ans derrière les barreaux.

L’ex doyen de la faculté de droit et sciences politiques a en effet été privé de liberté après avoir été condamné à10 ans de prison dans un dossier de blanchiment de capitaux.

Ses avocats affirment qu’il a été condamné sans aucune preuve tangible. Dans une tribune, 115 professeurs des universités africaines et du monde entier mettent en évidence les compétences de Joël Aïvo, qui est agrégé de droit public et professeur titulaire au Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

- Publicité-

Ils soulignent également son dévouement envers son pays et l’Afrique. Les professeurs évoquent les circonstances entourant l’arrestation de leur collègue, qui était également candidat de l’opposition lors de l’élection présidentielle de 2021, et appellent à sa libération.

La tribune des universitaires