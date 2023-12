Liberia: au moins 50 personnes meurent en siphonnant un camion-citerne renversé

- Publicité-

Le bilan de l’accident et de l’explosion d’un camion-citerne survenus mardi au Libéria s’est alourdi à 52 morts, 12 autres personnes ayant succombé à leurs blessures, a déclaré le Dr Wilhelmina Jallah, ministre de la santé.

Selon le premier bilan donné par la présidence du Liberia, au moins 40 personnes sont mortes dans l’explosion d’un camion-citerne mardi 26 décembre en fin de journée. Mais, selon le ministre de la santé, Dr Wilhelmina Jallah, ce bilan actualisé s’est alourdi à 52 morts.

Mardi, un camion-citerne a été impliqué dans un accident au niveau de la localité de Totota située dans le comté de Bong. Le poids lourd s’est finalement couché sur la chaussée, puis des riverains se sont alors précipités pour siphonner l’essence.

Des témoins ont décrit des personnes montées sur le camion, d’autres avec des récipients, tentant de récupérer le carburant, ou d’autres encore frappant le réservoir avec des barres de fer pour libérer davantage de liquide. Mais finalement le véhicule a explosé, brulant vif des dizaines de personnes. Plusieurs victimes ont été tellement touchées que leurs cadavres n’étaient plus reconnaissables, des dizaines d’autres blessés ont été transportés dans divers hôpitaux de la région, certaines étaient dans un état critique, faisant craindre un bilan de plus en plus lourd au fil des jours.

Le président libérien sortant a présenté ses sincères condoléances, parlant d’images profondément choquantes. George Weah a appelé les Libériens à la solidarité en faveur des familles endeuillées, avant d’assurer les autorités sanitaires de son soutien pour débloquer davantage de moyens afin de sauver un maximum de vies.