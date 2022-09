Liban : elle braque une banque pour faire soigner sa sœur malade d’un cancer (Vidéo)

Une Libanaise a braqué une banque ce mercredi à Beyrouth et serait repartie avec plusieurs milliers de dollars. Elle affirme vouloir payer les soins de sa sœur atteinte d’un cancer, dans un pays qui s’enfonce dans une grave crise économique et financière.

Dans des images du braquage qu’elle a diffusées en direct ce mercredi sur les réseaux sociaux, on entend Sali Hafez, une femme libanaise, demander en criant aux employés d’une succursale de la Blom Bank, à Beyrouth, de lui débloquer une somme d’argent.

« Je suis Sali Hafez, je suis venue aujourd’hui… pour récupérer l’argent de ma soeur qui est en train de mourir à l’hôpital », dit la jeune femme dans la vidéo. « Je ne suis pas là pour tuer ou mettre le feu… Je suis là pour réclamer mes droits », ajoute-t-elle.

Earlier today, Sali Hafez took over a bank in Beirut, and came away with US$13,000 from her own savings account. She stormed the branch with activists, brandishing a handgun & gasoline, threatening to burn the place down. She needed the money to help her ill sister ⬇#سالي_حافظ pic.twitter.com/4jMvliB7xY