L’Honorable Aké Natonde, lauréat du Leadership Awards 2022 au Sénégal

Ce mercredi, Speak Up Africa a distingué les acteurs qui ont marqué l’année 2022 dans le domaine du développement durable en Afrique, parmi lesquels le député béninois Aké Natondé, lors de la 4e édition du Prix du Leadership Speak Up Africa qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal. Ce prix annuel lancé en 2019 par Speak Up Africa vise à reconnaître et célébrer les personnes ainsi que les organisations qui font preuve d’un leadership exemplaire dans le secteur de la santé publique et qui ont eu un impact positif sur le développement durable en Afrique.

Aux côtés de quatre autres lauréats, le député béninois, Aké Natondé a été récompensé pour son soutien à l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » et son rôle essentiel dans la mobilisation des ressources nationales au Bénin dans la lutte contre le paludisme. Membre de la neuvième législature, Aké Natondé est une personnalité respectée et engagée dans le domaine politique. Fort de son expérience et de sa passion pour le développement de son pays, il occupe un poste clé au Parlement, où il travaille sans relâche pour représenter les intérêts de ses concitoyens.

En tant que législateur, Honorable Aké Natondé s’investit particulièrement dans la lutte contre le paludisme et la mobilisation des ressources pour cette cause. Il est également un fervent défenseur de l’égalité des sexes et de l’assainissement, œuvrant en faveur d’un développement durable et inclusif. Son dévouement envers le bien-être de la population béninoise fait de lui un acteur clé dans l’avancement de son pays et un modèle pour les générations futures.

Prix du Leadership Speak Up Africa 2022

Un total engagement

« Depuis 2021, c’est avec un dévouement personnel de pouvoir contribuer à l’amélioration du bien-être social que je me suis engagé à soutenir les différentes campagnes déployées au Bénin et à l’international aux côtés de Speak Up Africa. » a indiqué l’honorable, absent lors de la cérémonie pour raison de mission en France, mais dûment représenté pour la circonstance. Dès lors, poursuivra t-il, sa participation à plusieurs rencontres stratégiques ont renforcé sa conviction que le développement de l’Afrique dépend des africains et qu’il est incontournable d’y accéder sans une complémentarité et une synergie d’action entre les différents secteurs de développement en comptant aussi bien sur des acteurs nationaux que ceux de la diaspora.

Ainsi, au Bénin spécifiquement, grâce au développement des programmes multisectoriels de Speak Up Africa, des outils innovants de développement durable portent leurs fruits. Pour exemple, nous pouvons citer :

L’appui financier aux organisations de la société civile en partenariat avec le Ministère de la santé pour la mise en œuvre des plans de plaidoyer communautaire en faveur de la lutte contre le paludisme, des maladies tropicales négligées et pour le financement de la recherche en santé ;

L’élaboration du plan national de plaidoyer pour la lutte contre le paludisme avec l’implication des acteurs du secteur public, du secteur privé et des organisations de la société civile (OSC) ;

la mise en place d’un fonds catalytique Zéro Palu pour la mobilisation des contributions financières des entreprises du secteur privé pour servir à renforcer les efforts du Gouvernement dans la lutte contre le paludisme qui compte déjà un montant de 67.960.000 FCFA ;

La contribution du secteur privé à la communication et la sensibilisation de masse en faveur de la lutte contre le paludisme ;

La distribution des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action à l’endroit des communautés vulnérables par le secteur privé ;

L’implication des parlementaires au plaidoyer pour le renforcement des ressources nationales dédiées à la lutte contre les maladies prioritaires.

« Je dédie ce beau joyau à tous ceux qui font du développement de l’Afrique un intérêt, à tous ceux qui contribuent par leur voix à booster le pouvoir public pour promouvoir le peuple africain », conclura le député dans son discours très salué par l’assemblée.

Quatre autres lauréats et pas des moindres

Pour cette troisième édition, en plus du députés béninois, quatre autres personnalités et organisation de divers secteurs ont été distinguées lors du Prix Speak Up Africa du Leadership pour leur engagement et leurs réalisations dans la lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées ou encore la promotion de l’accès universel à l’assainissement et l’égalité des genres.

Il s’agit de :

– Dr. Ndeye Mbacké Kane, Coordinatrice du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) au Sénégal et qui a été distinguée pour son travail pour l’intégration de la lutte contre le paludisme et les MTN ainsi que l’engagement des partenaires dans la lutte contre les MTN au Sénégal ;

– Pr. Ndioro Ndiaye, Coordinatrice du Réseau francophone de l’Organisation internationale de la Francophonie et présidente du Conseil consultatif sénégalais de l’initiative Voix EssentiELLES. Championne de longue date de Speak Up Africa, Pr Ndioro Ndiaye a été distinguée pour son appui à l’organisation sur les questions de l’égalité des genres;

– Khalilou Fadiga, Ancien footballeur international sénégalais, Légende de la FIFA et de la CAF et champion de Speak Up Africa, engagé pour l’élimination du paludisme, l’inclusion ainsi que l’accès universel à l’assainissement en Afrique ; et

– Le Groupe CANAL+ engagé depuis 2021 aux côté de Speak Up Africa dans la lutte contre le paludisme et la promotion de l’égalité des genres.

Speak Up Africa Leadership Award

Dr. Ndeye Mbacké Kane

Dr. Ndeye Mbacké Kane est connue dans le domaine de la santé et de la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) au Sénégal. En tant que Coordinatrice du Programme national de lutte contre les MTN du Sénégal, elle a consacré sa carrière à l’intégration du paludisme et des MTN, ainsi qu’à l’engagement des partenaires dans la lutte contre les MTN au Sénégal. Son expertise et son leadership ont été essentiels pour faire avancer les initiatives de santé publique et améliorer la vie des populations touchées par ces maladies. Grâce à son travail acharné et à son engagement indéfectible, le Sénégal a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre le paludisme et les MTN. Dr. Ndeye Mbacké Kane continue de jouer un rôle crucial dans la promotion de la santé, de l’intégration des maladies et de l’engagement des partenaires pour lutter contre les MTN au Sénégal.

Professeure Ndioro Ndiaye

Professeur Ndioro Ndiaye est une personnalité éminente dans les domaines universitaire, humanitaire et de l’égalité des sexes. Originaire du Sénégal, elle a consacré sa vie à la promotion des droits de l’homme, de la santé et du développement en Afrique. En tant que Présidente du Conseil consultatif sénégalais de l’initiative Voix EssentiELLES, Coordinatrice du Réseau francophone pour l’égalité des sexes au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie, et ardente défenseure de l’égalité des sexes, Professeur Ndiaye joue un rôle clé dans la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. Son expertise et son leadership sont reconnus à l’échelle internationale. Elle a également occupé des postes de haut niveau, y compris celui de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, et a dirigé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Professeur

Ndioro Ndiaye continue d’inspirer les autres par son travail acharné et son engagement en faveur de l’égalité des sexes et du développement durable en Afrique.

Khalilou Fadiga

Khalilou Fadiga est une personnalité reconnue dans le domaine du football. Originaire du Sénégal, il a connu une carrière brillante en tant que joueur professionnel. Fadiga a représenté son pays au niveau international et a joué pour de grands clubs européens tels que l’AJ Auxerre, l’Inter Milan et le Bolton Wanderers. En plus de son talent sur le terrain, Khalilou Fadiga est également admiré pour son engagement humanitaire. Il est le fondateur de la Khalilou Fadiga Foundation, une organisation qui vise à aider les enfants défavorisés en Afrique en leur offrant des opportunités d’éducation et de développement. Son dévouement à la cause sociale et son influence positive en tant que modèle pour les jeunes en font une figure respectée tant dans le monde du football que dans le domaine humanitaire.

Grace Loubassou

Grace Loubassou, Responsable des relations institutionnelles et de la RSE pour l’Afrique chez Canal+, est célèbre dans le domaine des relations institutionnelles et de la responsabilité sociale des entreprises. Elle joue un rôle clé dans la gestion des activités liées aux institutions, aux associations et aux parties prenantes dans les différents pays africains où le groupe Canal+ est présent. En tant que lauréate de la French-African Foundation et membre du programme des Jeunes Leaders 2021-2022, Grace Loubassou apporte sa voix au Nouveau Sommet Afrique France, mettant en avant le rôle essentiel de la jeunesse dans le renouvellement des relations entre l’Afrique et la France.