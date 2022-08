« L’homme le plus solitaire du monde » meurt après 26 ans de vie, loin de tout contact humain

« L’homme le plus solitaire du monde» qui a vécu isolé pendant 26 ans après la mort du reste de sa tribu, a été retrouvé mort dans la forêt tropicale brésilienne rapporte la Fondation nationale indienne au Brésil. L’homme serait le dernier membre survivant connu d’une tribu amazonienne au Brésil.

C’est à travers un communiqué rendu public dans la journée de ce mardi 30 août que la Fondation nationale indienne au Brésil a annoncé la triste nouvelle. « (La FUNAI) informe, avec un immense regret, la mort de l’indigène connu sous le nom d’« Indien Tanaru » ou « Indien Hole », qui vivait dans un isolement volontaire et était surveillé et protégé par la Funai à travers le Front de protection ethnoenvironnementale, dans l’état de Rondônia. L’indigène était le seul survivant de sa communauté, d’ethnie inconnue« . a indiqué l’agence dans un communiqué.

La même source rapporte que le corps de l’homme avait été retrouvé dans son hamac à l’intérieur d’une hutte mardi par des responsables chargés de surveiller le territoire indigène reculé de Tanaru dans l’État de Rondônia, dans l’ouest de l’Amazonie brésilienne, où il vivait en « isolement volontaire ».

L’homme, également connu sous le nom de «l’homme du trou» pour avoir construit des trous profonds pour piéger les animaux et se cacher, vivait au plus profond de l’Amazonie, dans l’État de Rondonia.

Fiona Watson, chercheuse et directrice du plaidoyer pour « Survival International », a déclaré: « Aucun étranger ne connaissait le nom de cet homme, ni même très bien sa tribu avec sa mort, le génocide de son peuple est complet. Car c’était bien un génocide« .

Selon les informations, il n’y avait aucun signe de violence ou de lutte, et il semble que sa mort est naturelle. Cependant, la police fédérale brésilienne procédera à une autopsie de son corps et produira un rapport sur les résultats.

Selon l’organisation à but non lucratif Survival International, le reste de la tribu avait été massacré dans une série d’attaques qui auraient été perpétrées par des éleveurs de bétail avides de terres depuis les années 1970, les six derniers membres ayant été exterminés en 1995. L’ermite évitait tout contact avec le monde extérieur bien que les autorités le surveillaient et lui laissaient le libre choix de faire tout ce qu’il voulait.

« L’homme du trou » a été vu pour la dernière fois en vidéo en 2018 en train de couper un arbre avec un outil en forme de hache. Les chercheurs ne l’avaient plus revu après ce moment, mais ils sont tombés sur ses huttes de paille et ses trous profonds hérissés de pointes qu’il creusait pour piéger les animaux ou se cacher des étrangers.