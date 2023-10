L’hommage de Kylian Mbappé à Eden Hazard après sa retraite sportive

L’annonce officielle de la retraite du footballeur belge, Eden Hazard, a provoqué des réactions vives dans le monde du football. À 32 ans, l’ailier a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de toute une génération, parmi laquelle l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Sur son compte Instagram, le buteur français a tenu à rendre un hommage vibrant à Eden Hazard, surnommé affectueusement “le grand Eden”. Le natif de Bondy a écrit un simple mais significatif “Merci”.

Les chemins des deux joueurs se sont croisés à plusieurs reprises sur les terrains de football, que ce soit lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2018 remportée par l’équipe de France, ou encore en club. Il est à noter qu’Eden Hazard n’a jamais réussi à battre Kylian Mbappé lors de leurs rencontres.

Cette marque de respect de la part de Mbappé témoigne de l’impact et de la reconnaissance que le joueur belge a acquis au cours de sa carrière, et souligne l’influence qu’il a eue sur la nouvelle génération de talents du football. La retraite d’Eden Hazard marque la fin d’une ère, mais son héritage perdura dans les mémoires des fans et des joueurs du monde entier.