Lewandowski: le Barça “fera mieux que l’an passé” en Ligue des champions

L’attaquant du Barça, Robert Lewandowski, assure que son équipe va tout faire pour aller loin en Ligue des champions cette saison, alors que les Blaugranas ont fini en phase de groupe à l’exercice précédent.

Le récent détenteur du titre de Pichichi de la dernière Liga, Robert Lewandowski, se montre confiant pour la nouvelle saison au sein du FC Barcelone. Lors d’une entrevue accordée aux médias officiels du club, le Polonais a partagé ses aspirations pour les ambitions du Barça en Ligue des champions cette année.

“Cette saison sera bien meilleure en termes de performances, surtout en Ligue des champions. C’est ce que nous attendons de nous-mêmes. Cependant, nous sommes conscients que la chance jouera également un rôle…”, a commencé le prolifique attaquant.

“Nous aspirons à pratiquer un football non seulement efficace, mais aussi intelligent. Nous disposons d’un immense potentiel. Nous avons déjà remporté la Liga et la Supercoupe, ce qui élève nos attentes. Nous mettrons tout en œuvre pour progresser le plus loin possible en Ligue des champions”, a ajouté le Polonais.

Naturellement, les déconvenues face à l’Inter Milan et au Bayern Munich, ainsi que l’élimination précoce lors de la phase de groupes en 2022, sont encore vives dans les mémoires : “Notre dernière campagne en Ligue des champions s’est achevée prématurément. Aujourd’hui, cela revêt une importance capitale pour nous, et l’ensemble du club a mis l’accent sur cette compétition. Nous sommes également mieux préparés. L’année dernière, les choses étaient bien plus chaotiques.“

Après deux victoires consécutives contre l’Antwerp (5-0) et Porto (1-0), il est indéniable que les Blaugranas feront mieux que la saison précédente. Cependant, la grande question demeure : le FC Barcelone sera-t-il à la hauteur des attentes lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions ?