L’euro chute à son plus bas niveau face au dollar depuis 20 ans

L’euro a chuté à son plus bas niveau en près de 20 ans face au dollar américain. La flambée des prix du gaz et de nouvelles données économiques exacerbent les craintes de récession sur le vieux continent.

Ce mardi, l’euro chutait à son plus bas niveau depuis près de vingt ans face au billet vert. Après être descendu à 1,0298 dollar pour un euro, il gagnait 1,12% à 1,0305 dollar pour un euro vers 11h30.

Ce n’est pas la première fois ces derniers temps que la devise européenne chute ainsi. Mi-mai, elle avait atteint son plus bas niveau depuis cinq ans à 1 euro pour 1.035 dollars, se rapprochant de la parité avec le billet vert. Sa baisse depuis le début de l’année dépasse désormais 11%.

Hausse des prix de l’énergie

Un phénomène qui s’explique, d’une part, par l’impact plus important de la guerre en Ukraine en Europe. L’Union européenne fait face à une flambée des prix de l’électricité, gaz et carburant et tente dans le même temps de réduire sa dépendance aux ressources énergétiques russes. Le cours du gaz naturel a d’ailleurs connu un nouveau bond de 17% en Europe continentale et en Grande-Bretagne.

Le vieux continent souffre également de la hausse du prix des matières premières comme les céréales, l’Ukraine et la Russie étant deux importants exportateurs. Face à ces difficultés et incertitudes, le dollar joue donc plus que jamais son rôle de valeur refuge.