L’Éthiopie et l’UE signent un accord de soutien financier de 650 millions d’euros

L’Éthiopie et l’Union européenne ont conclu un accord de soutien financier de 650 millions d’euros visant à soutenir la croissance verte, le développement humain inclusif, la gouvernance et la consolidation de la paix dans le pays.

L’Éthiopie et l’Union européenne ont signé un accord de soutien financier d’une valeur de 650 millions d’euros. Cet accord vise à soutenir plusieurs secteurs clés, notamment la croissance verte, le développement humain inclusif, la gouvernance et la consolidation de la paix dans le pays. La signature de cet accord s’est déroulée en présence du ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et de la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, ainsi que des ambassadeurs des États membres de l’UE basés à Addis-Abeba.

Ce programme pluriannuel, qui s’étendra de 2024 à 2027, témoigne de l’engagement de l’Union européenne à soutenir l’Éthiopie dans sa sortie de la crise actuelle et dans ses efforts de développement. L’Éthiopie est confrontée à divers défis, notamment une épidémie de choléra et un afflux de réfugiés en provenance du Soudan. Bien que le conflit du Tigré ait pris fin en novembre 2022 avec la signature d’un accord de cessation des hostilités entre le gouvernement éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), de nouveaux troubles ont éclaté dans la région d’Amhara.

Jutta Urpilainen, la commissaire européenne, a souligné que la Corne de l’Afrique avait un potentiel de développement considérable et que des investissements de qualité étaient nécessaires pour renforcer l’intégration économique de la région. Elle a également mis l’accent sur la nécessité d’un dialogue politique actif entre l’UE et le gouvernement éthiopien pour garantir le succès de ce programme de soutien financier.

Le conflit du Tigré, qui a été l’un des plus meurtriers du XXIe siècle, a eu des conséquences dévastatrices en Éthiopie, entraînant des centaines de milliers de décès, des millions de personnes déplacées et des besoins humanitaires urgents pour des millions d’enfants. L’accord de soutien financier de l’UE vise à contribuer à la stabilisation et à la reconstruction du pays.