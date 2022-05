Les sanctions contre la Russie coûtent à l’économie allemande (Scholz)

Le chancelier allemand Olaf Scholz a admis que les sanctions contre la Russie ont un prix et un coût pour l’économie allemande. Il a fait cette déclaration lors de la cérémonie d’ouverture de la foire industrielle internationale de Hanovre, dimanche.

« Les sanctions frappent durement les dirigeants et l’économie russes, plus durement chaque jour, a déclaré M. Scholz. Dans le même temps, nous veillons à ce qu’ils ne nous frappent pas, nous et nos partenaires en Europe, plus durement qu’ils n’ont frappé la Russie », a fait valoir le chef du gouvernement allemand.

« Il est bon que les entreprises soutiennent ce cours. Je sais que pour de nombreuses entreprises, elle est associée à des pertes économiques. Nous essayons de prévenir des dommages plus graves par des prêts, des surtaxes et des aides ciblées, a déclaré M. Scholz. Malgré cela, les coûts continueront à se produire. Mais je dirai aussi que ces coûts sont bien inférieurs au prix que nous devrons tous payer si le président russe Vladimir Poutine réussit son agression », a déclaré le chancelier. Selon lui, le principal objectif du gouvernement allemand est de mettre fin au conflit en Ukraine le plus rapidement possible.

M. Scholz a fait valoir que Moscou avait violé tous les principes de l’ordre mondial européen. « C’est pourquoi l’UE, l’Otan et les autres pays économiquement puissants du G7 ont réagi de manière si cohérente et décisive à la guerre d’agression de la Russie, a-t-il déclaré. C’est la première fois que nous fournissons des armes à une telle zone de conflit », a noté M. Scholz.

Le chancelier a également fait valoir que l’obtention de la souveraineté en matière d’importations énergétiques était « une question de sécurité nationale ».