Les pays de l’OTAN prévoient d’envoyer des avions de combat F-16 à l’Ukraine

Lors d’une session de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, le secrétaire général délégué de l’OTAN, Mircea Geoana, a annoncé que plusieurs pays membres de l’OTAN prévoient de livrer des avions de combat F-16 à l’Ukraine. Cette initiative vise à renforcer la capacité de défense de l’Ukraine dans un contexte de tensions régionales.

Les relations tendues entre l’Ukraine et la Russie ont suscité des inquiétudes internationales quant à la sécurité de la région. L’annonce faite lors de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN indique un engagement accru de la part des pays membres de l’alliance envers la sécurité de l’Ukraine.

Mircea Geoana, le secrétaire général délégué de l’OTAN, a souligné que les pays de l’OTAN ont déjà fourni à l’Ukraine des armes d’une valeur de dizaines de milliards de dollars. Les avions de combat F-16, réputés pour leur efficacité et leur polyvalence, rejoindront bientôt cette liste. Cette décision renforce le soutien international à l’Ukraine dans sa quête pour garantir sa sécurité et son intégrité territoriale.

La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a également pris la parole lors de cette session et a exprimé l’engagement de son pays à étendre la coalition de pays fournissant des F-16 à l’Ukraine. Elle a souligné l’importance de former davantage de pilotes ukrainiens pour utiliser ces avions de manière efficace. Mette Frederiksen a souligné que tant que l’Ukraine est prête à défendre sa liberté, la communauté transatlantique doit rester solidaire et engagée.