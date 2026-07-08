Les Patronnes : la cheffe étoilée Georgiana Viou met à l’honneur les femmes qui font vivre les marchés béninois

Le marché PK3 de Cotonou accueillera le 11 juillet prochain une journée mêlant photographie, mode, conférences et gastronomie pour célébrer les femmes qui participent à la vitalité économique du Bénin et rendre hommage aux Nana Benz.

Imaginé par Georgiana Viou, béninoise née à Cotonou, Les Patronnes revient pour une deuxième édition. Première femme africaine à décrocher une étoile Michelin en France, à Nîmes, Georgiana Viou est aujourd’hui reconnue comme l’une des figures majeures de la gastronomie africaine contemporaine, en France comme à l’international. Appelée aux quatre coins du monde pour des événements, festivals et collaborations culinaires, elle partage son temps entre le Bénin et la France. À travers son parcours, Georgiana Viou porte une vision ouverte, contemporaine et profondément humaine de la gastronomie, au service de la transmission, du partage et du rayonnement des cultures africaines, et béninoise en particulier.

Après une première rencontre organisée au marché Ganhi à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Les Patronnes poursuit son travail de valorisation des femmes qui font vivre les marchés béninois.

À l’origine du projet, une question simple : Que sont devenues les héritières des Nana Benz ? Les femmes des marchés demeurent des actrices économiques majeures du Bénin. Elles sont là chaque jour. Elles nourrissent la ville, habillent les familles, créent de l’activité, transmettent des savoir-faire et participent activement à la vie économique du pays. Pourtant, leurs parcours, leurs histoires et leur contribution à la société sont aujourd’hui peu racontés.

Les Patronnes est né de cette envie de remettre de la lumière sur ces femmes, de raconter leurs histoires et de célébrer leur place dans notre patrimoine vivant.

Si le projet est né au Bénin, son ambition dépasse largement ses frontières. À travers Les Patronnes, Georgiana Viou souhaite contribuer à raconter les parcours de ces femmes qui, partout en Afrique de l’Ouest, font vivre les marchés, transmettent des savoir-faire et participent activement au développement économique de leurs territoires.

LES PARTENAIRES

Cette deuxième édition est rendue possible grâce au soutien de partenaires engagés qui partagent les valeurs portées par Les Patronnes. Le Sofitel Cotonou Marina et Maison Rouge accueillent les ambassadeurs du projet durant leur séjour ; BYD by CFAO Mobility Bénin assure leurs déplacements ; Papier Plus et Riverside St Georges accompagnent la logistique et les équipements ; la SOBEBRA fournit l’ensemble des boissons servies tout au long de l’événement ; Securi Plus Services veille à la sécurisation du dispositif. Gozem et Bénin Self Service (BSS) s’engagent directement auprès des femmes des marchés : Gozem met à disposition des cagnottes destinées à en soutenir 100 et un dispositif facilitant leur accès à la livraison et à la digitalisation de leurs activités, tandis que BSS offre des bons d’achat aux participantes du défilé. Enfin, Néré Consultants pilote la stratégie de relations presse et de rayonnement médiatique.

LE COLLECTIF

Pour l’occasion, Georgiana Viou s’entoure et invite des personnalités engagées qui contribuent chacune à faire de cet événement un moment unique :

Camille Aumont Carnel, leadeuse d’opinion, autrice, entrepreneure et conférencière, assure la direction éditoriale et narrative de l’édition.

Brigitte Houssou, entrepreneure et restauratrice, en est la maîtresse de cérémonie.

Le duo Karelle Vignon Vullierme et Olivier Vullierme, entrepreneurs et créateurs de contenu, prend en charge la couverture audiovisuelle du séjour et de l’expérience.

Maki Manoukian, photographe, signe l’exposition photo YĚ ƉÍE.

Shawn N. Hounkpatin, artiste réalisateur et photographe, assurera la réalisation du film retraçant la journée du 11.

Karl Lawson, fondateur de Néré Consultants, cabinet panafricain de conseil en relations presse, affaires publiques et évènementiel, pilote la stratégie médiatique et les relations presse.

Élise Smila, productrice de projets et agent de talents, coordonne les partenariats et le pilotage du projet aux côtés de la cheffe.

LE PROGRAMME

L’édition s’articule autour de deux journées clés.

Le 9 juillet, au Sofitel Cotonou Marina, le collectif ouvre les festivités avec une table ronde inaugurale autour de la thématique « Femmes, créativité et empowerment ». Les membres du collectif croisent leurs trajectoires et interrogent ce qu’il se passe lorsqu’un groupe décide de mettre ses voix, ses réseaux et ses savoir-faire au service de celles qui restent dans l’angle mort des récits. Un temps d’échange ouvert, entre créativité, entrepreneuriat, gastronomie et plaidoyer.

Rencontre ouverte, sur inscription à albertine@nereconsultants.com

Le 11 juillet, au marché PK3, quatre temps forts rythmeront la journée.

Journée exclusivement sur invitation.

ENTRE & PRENDS, édition spéciale : Avant le grand banquet, Brigitte Houssou installe son format signature au cœur du marché. Forte de plus de 20 ans d’expérience entrepreneuriale, co-fondatrice du groupe MASSAÏ et de la Brigitte Houssou Academy, elle réunit des invitées aux carrières singulières pour une conversation en live sur l’audace, la transmission et l’autonomie économique. Un Entre & Prends conçu spécialement pour le marché PK3, où l’on transmet, où l’on questionne, et où l’on prépare les générations futures.

YĚ ƉÍE (prononcer Yédié) : Une exposition photographique consacrée aux femmes qui font vivre les marchés béninois. À travers les portraits réalisés par Maki Manoukian, elles sont mises en lumière comme les figures centrales de cette histoire. Une archive contemporaine de leurs visages, de leurs parcours et de leur contribution à la vie économique et sociale du pays.

MISSEBO COUTURE : Un défilé mettant à l’honneur les savoir-faire textiles, l’upcycling et la créativité des artisans du marché. Véritable cœur de l’activité textile et de la fripe à Cotonou, PK3 devient le temps d’une journée une scène ouverte à la création et à l’innovation.

KONDOKPO, à ciel ouvert : Un grand banquet populaire imaginé par la cheffe étoilée Georgiana Viou à partir des produits, des histoires et avec certaines des femmes qui font vivre les marchés béninois. Un moment de partage, de transmission et de célébration où la gastronomie devient un langage commun pour raconter celles qui nourrissent chaque jour nos villes.

Plus qu’un événement, Les Patronnes est une invitation à regarder autrement celles qui participent chaque jour à faire battre le cœur de nos villes.

À PROPOS – LES PATRONNES

Les Patronnes est un projet culturel imaginé par Georgiana Viou pour mettre en lumière les femmes qui font vivre les marchés et participent chaque jour à la vitalité économique, sociale et culturelle de leurs territoires.

À travers la photographie, la mode, la gastronomie et la transmission, le projet célèbre leurs parcours, leurs savoir-faire et leur contribution à un patrimoine vivant souvent peu raconté.