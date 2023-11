Les maillots de Messi lors de la Coupe du monde 2022 mis aux enchères

-Publicité-

Un ensemble de six maillots portés par Lionel Messi lors de la victoire de l’Argentine à la Coupe du monde 2022 sera mis aux enchères en décembre, a annoncé lundi Sotheby’s, estimant leur valeur à 10 millions de dollars.

La star du football a enfilé ces maillots lors des premières mi-temps des tours de groupes contre l’Arabie Saoudite et le Mexique, ainsi que lors des matchs contre l’Australie en huitième de finale, les Pays-Bas en quart de finale et la Croatie en demi-finale– et lors de la finale contre la France.

La victoire de l’Argentine au Qatar l’année dernière était la dernière plume de l’attaquant, qui avait échoué à soulever le Graal lors de quatre Coupes du monde précédentes.

Si les maillots dépassent effectivement les 10 millions de dollars, cela pourrait faire de cette vente la collection de souvenirs sportifs la plus précieuse jamais mise aux enchères, a déclaré Sotheby’s.

Le maillot individuel le plus cher jamais vendu aux enchères est celui que portait la légende du basket-ball Michael Jordan lors de sa finale NBA avec les Chicago Bulls en 1998. Il s’est vendu 10,1 millions de dollars l’année dernière.