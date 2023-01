Les larmes de Cristiano Ronaldo, vu par Walid Regragui

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, est revenu sur le quart de finale de la Coupe du monde 2022 face au Portugal (1-0). Et le technicien s’est attardé sur le cas de Cristiano Ronaldo qui n’a pas pu retenir ses larmes après l’élimination des siens.

Si Lionel Messi a remporté la Coupe du monde 2022, le seul titre qui faisait défaut dans son armoire à trophée, son rival portugais, Cristiano Ronaldo, ne réalisera jamais cet exploit. Le quintuple ballon d’or et les Lusitaniens ont été éliminés du tournoi, battus par le Maroc (0-1) en quart de finale. Relégué sur le banc par son sélectionneur Fernando Santos, le joueur de 37 ans avait tout de même disputer le match contre les Lions de l’Atlas, mais il n’a pas pu empêcher l’élimination de son équipe.

Une grosse désillusion qui a fait pleurer le capitaine de la Seleção das Quinas, raconté ici par le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, dans un entretien accordé au journal L’Equipe.

« Pour les jeunes, c’était extraordinaire de jouer contre lui. Quand ils rentrent au vestiaire, ils veulent son maillot, ils veulent le consoler. C’était beau. Et sincèrement, mes mecs après le Portugal se disaient : « On va prendre cette Coupe ». C’est pour ça que je dis en conf’ qu’on n’est pas fatigués, que les gars sont déterminés », a confié le sélectionneur du Maroc.

Le coach marocain est également revenu sur la demi-finale, perdue face à la France (0-2), sur des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani. Et l’entraîneur de reconnaître que les siens étaient épuisés physiquement.

« Dès le début, (Selim) Amallah joue avec une petite entorse au genou, Hakimi un début d’élongation, Mazraoui s’est blessé aux côtes dès le premier match avant d’attraper une grippe comme Aguerd. En demies, on est au bout du bout, on a tiré le max. Car on partait de loin. Avant la compétition, (Sofiane) Boufal n’avait pas joué depuis un mois, En-Nesyri ne jouait pas en club, comme Ziyech. Aguerd a été blessé deux mois, Amallah (26 ans) évoluait avec les – 23 ans du Standard (de Liège)… », a-t-il ajouté.