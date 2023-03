« les joueurs sont les premiers responsables », Matuidi sur les mauvais résultats du PSG

Dans un entretien accordé au Parisien, Blaise Matuidi s’est exprimé sur les résultats décevants du PSG cette saison.

En début de saison, le PSG avait des étoiles plein les yeux. Emmené par son trio infernal Messi-Neymar-Mbappé, le club de la capitale française visait notamment son premier titre en Ligue des champions. Mais le club n’a pas été au niveau, se faisant éliminer dès les huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles par les Bayern Munich. De plus, le club parisien s’est fait éjecter des Coupes nationales et n’est désormais en lice que pour le trophée de la Ligue 1. Un exercice très décevant donc, imputable aux joueurs, selon l’ancien milieu du PSG, Blaise Matuidi.

« Je suis désormais trop loin pour juger. Mais évidemment que les joueurs sont les premiers responsables, car ce sont eux qui sont sur le terrain. Au PSG, l’entraîneur a un rôle ingrat. Mais quand on est éliminés deux ans de suite en 8e de finale, c’est qu’il y a des choses qui ne vont pas et qu’il faut améliorer. Pour un club comme le PSG qui a mis de tels investissements sur les joueurs – à juste titre car on est tous contents de voir tous ces grands noms évoluer à Paris – c’est légitime d’attendre beaucoup plus. Il y a des leçons à tirer et des questions à se poser. Le président et la direction doivent être capables de le faire« , a jugé Matuidi lors d’un entretien accordé au média français Le Parisien et relayé par Maxifoot.

Durant les prochaines périodes de transfert le PSG devra peut-être prendre des décisions fortes dans son effectif. Le club parisien doit par exemple gérer les cas Lionel Messi et Neymar, dont les supporters ne veulent plus visiblement. Il faudra également renforcer le banc, ce qui a clairement fait défaut contre le Bayern Munich lors de la double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions.