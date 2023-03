Les innombrables bienfaits du jus de citron pour les plantes

Rayon de soleil et réveille papille de notre cuisine, ce fruit est particulièrement rempli d’innombrables bienfaits tant sur le plan sanitaire de l’homme, mais aussi pour les plantes. Découvrez quelques-uns de ces bienfaits ici.

Le citron qui fait partie des agrumes n’est plus à présenter. Fruit acide, mais populaire, il est l’allié de nos recettes culinaires. Le citron dispose aussi de plusieurs vertus pour l’entretien des plantes…Faisons un petit tour d’horizon des possibilités de ce fruit bien trop souvent négligé pour cause d’acidité, pour les plantes.

Équilibrer le pH du sol

En fait, le jus de citron est acide, il aide donc à abaisser le pH du sol, surtout si celui-ci est trop alcalin.

Fournir des nutriments

Le jus de citron regorge de nutriments tels que la vitamine C, les antioxydants et les minéraux, tels que le calcium et le potassium, qui sont avantageux pour les plantes.

Repousser les insectes

Oui, en effet, le jus de citron est considéré comme un insecticide naturel. Il est donc souvent utilisé pour repousser les insectes nuisibles dans un jardin.

Éliminer les mauvaises odeurs

Les propriétés désodorisantes du jus de citron permettent non seulement d’éliminer les odeurs tenaces dans la maison, mais il le fait également dans le jardin (potager, bassin, urine des animaux…).

Favoriser la floraison

L’acide citrique que contient le jus de citron peut stimuler la floraison et empêcher les racines de pourrir chez certaines plantes, notamment les orchidées.