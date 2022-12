« Les informations confirment que les salaires ont connu une augmentation », Noël Chadaré

L’augmentation du salaire des fonctionnaires est effectif depuis ce 20 décembre selon les informations collectées par le secrétaire général de la Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin, Noël Chadaré auprès des affiliés de son organisation syndicale.

Le gouvernement du président Patrice Talon est passé de la parole à l’acte dans la promesse de revalorisation des salaires des agents de l’Etat. Le secrétaire général de la Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin, Noël Chadaré a confirmé cette augmentation.

« Les échos qui nous parviennent des premiers salariés de la fonction publique, qui sont allés percevoir leur salaire de ce mois de décembre ; les travailleurs du secteur public, les enseignants, les agents de santé et sur les forums, nous avons constaté que chacun dit un peu combien il a connu comme augmentation, quand il est allé chercher son salaire« , a confié Noël Chadaré à Frissons radio.

A l’en croire, les informations confirment que les salaires ont connu une augmentation conformément à ce qui a été retenu entre les travailleurs et le pouvoir du président Talon.

Pour Noël Chadaré, les 3% ont été appliqués pour les tout premiers. « Il peut avoir des petits couacs, des erreurs mais les échos que nous avons est que le pouvoir est passé à l’acte. Tous ceux qui sont allés, personne ne s’est encore plaint« , a indiqué le responsable syndical.

Tout en reconnaissante cet effort du gouvernement, le secrétaire général de la Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes du Bénin, Noël Chadaré invite le chef de l’Etat à un effort supplémentaire qui passera par la satisfaction des autres revendications des travailleurs.

Quid de la hausse selon les catégories?

Selon le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 7 Décembre appuyé par le président Patrice Talon dans son discours à la nation, la hausse des salaires des agents publics passe par des échelles « d’augmentation élevées en début de carrière et suit une logique dégressive vers le milieu et la fin de carrière » .

Le gouvernement avait notamment retenu l’option d’une hausse à deux niveaux. L’une de 3% de la valeur du point d’indice et l’autre consiste à octroyer un sursalaire défini aux agents de l’Etat selon quatre tranches de revenu:

40.000 F/mois pour les salaires inférieurs à 100.000 F ; 35.000 F/mois pour les salaires compris entre 100.000 F et 200.000 F ; 30.000 F/ mois pour les salaires entre 200.000 F et 500.000 F ; 10.000 F pour les salaires entre 500.000 F et 700.000 F. Les retraités actuels bénéficient également des implications du relèvement du point indiciaire

Ainsi, selon les niveaux actuels de rémunération et des taux d’augmentation, les salaires de certains agents de l’Etat se présenteront désormais comme suit:

un conducteur en début de carrière qui aujourd’hui gagne 62 000 f passe à fin décembre 2022 à 104 000 f soit 66% d’augmentation :

un instituteur en milieu de carrière qui aujourd’hui gagne 112 000 f passe à 150 000 f fin décembre ;

la Sage femme qui aujourd’hui gagne 144 000 f gagnera à partir de fin décembre 182 000 f ;

l’Aide soignante passe de 82 000 f aujourd’hui à 123 000 f à fin décembre ;

l’ Agent de police qui aujourd’hui gagne 111 000 f en milieu de carrière passe à 150 000 f à partir de fin décembre ;

le Soldat qui aujourd’hui est à 91 000 f passe à 133 000 f fin décembre.