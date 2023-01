« Les hommes très vilains prennent bien soin des femmes », Efia Odo, actrice ghanéenne

En pleine forme ces derniers jours, Efia Odo continue de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, l’actrice ghanéenne et personnalité médiatique a encouragé les femmes à se caser avec des hommes laids.

En pleine promotion de son nouveau clip « Getting To The bag », Efia continue d’écumer les plateaux de télévision au Ghana. De passage sur l’émission Ebitz Show cette semaine, l’actrice s’est confiée sans langue de bois sur sa vie privée, notamment sur ce qu’elle pense des hommes laids.

« Les hommes laids prennent bien soin des femmes, et bien sûr, j’ai déjà rencontré et fréquenté des hommes laids, et ils avaient de l’argent parce qu’on ne peut pas être laid sans argent« , a -t-elle indiqué.

Interrogée ensuite sur les genres d’hommes qui peuvent rêver de sortir avec elle, la jeune femme n’a pas fait dans la dentelle. « J’ai l’impression que si vous voulez sortir avec moi, vous devez d’abord me rencontrer dans un lieu public comme un restaurant ou un salon, je déteste être branché par quelqu’un. Vous devez également attirer mon attention en ayant de belles dents. Si vos dents ne sont pas belles, je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas sortir avec des gars de petite taille parce que je suis toujours sur 6 pouces, et vous devez avoir beaucoup d’argent » a ajouté la célèbre actrice ghanéenne.

En se basant sur ses propres expériences, Efia Odo a saisi l’occasion pour convier ses jeunes sœurs à ne jamais renoncer à un homme à cause de sa laideur.