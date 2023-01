Les Etats-Unis et l’Allemagne vont livrer des blindés à l’Ukraine

Les États-Unis et l’Allemagne vont livrer à l’Ukraine des blindés d’infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand, a annoncé la Maison Blanche ce jeudi.

Après la France qui a annoncé jeudi, l’envoi de chars légers AMX-10 RC à l’Ukraine, les Etats-Unis et l’Allemagne ont décidé de fournir une nouvelle aide militaire à Kiev dans la lutte contre l’offensive russe.

« La guerre en Ukraine a atteint un tournant », a déclaré jeudi Joe Biden lors d’une réunion à la Maison Blanche, ajoutant que « les Russes ne se (relâchaient) en rien », avant d’annoncer une augmentation du soutien américain à l’Ukraine.

L’Allemagne, sous pression internationale pour muscler son assistance militaire à l’Ukraine, s’est aussi engagée à fournir une batterie de défense antiaérienne Patriot, comme l’ont déjà fait de leur côté les États-Unis. L’Allemagne souhaite livrer une quarantaine de véhicules de combat d’infanterie Marder à l’Ukraine avant la fin du premier trimestre, a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit.

Un système de missiles antiaériens Patriot provenant des stocks de l’armée doit également être livré à l’Ukraine au cours du premier trimestre, a-t-il ajouté, précisant que la formation à propos du véhicule Marder doit avoir lieu en Allemagne et durer environ huit semaines, a ajouté le porte-parole.

La guerre en Ukraine dure depuis près d’un an. Les démarches diplomatiques pour un retour à la paix ont pour l’instant, toutes été révélées infructueuses et la situation ne fait que s’aggraver avec des sanctions tous azimuts et des bombardements.