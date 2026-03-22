Les États-Unis desserrent l’étau sur 140 millions de barils de pétrole iranien

Les États-Unis ont exceptionnellement autorisé la vente de 140 millions de barils de pétrole iranien déjà en mer, une dérogation de 30 jours annoncée par le secrétaire au Trésor Scott Bessent et présentée comme une mesure destinée à freiner la hausse des prix de l’énergie dans un contexte de fortes tensions géopolitiques.

Depuis le 28 février, les perturbations liées aux tensions entre les États-Unis, Israël et l’Iran ont profondément affecté les marchés pétroliers internationaux. Le transit via le détroit d’Ormuz, voie essentielle par laquelle transite environ 20 % du pétrole mondial, a été quasi-paralysé selon des rapports cités par des acteurs du commerce maritime, entraînant une envolée des cours : le Brent a dépassé la barre des 100 dollars, franchissant ponctuellement les 110 dollars le baril lors des pics de tension.

La dérogation annoncée permet la commercialisation de cargaisons iraniennes déjà extraites et stationnées sur des navires, sans exposer leurs acheteurs aux sanctions américaines pendant une période limitée, jusqu’au 19 avril selon les termes communiqués par le Trésor américain. Washington présente cette mesure comme temporaire et ciblée, visant à injecter rapidement de l’offre sur un marché sous pression.

Mesures, réactions et enjeux financiers

Ce geste s’inscrit dans une série d’assouplissements temporaires décidés récemment par l’administration américaine. En l’espace de deux semaines, des dérogations similaires ont déjà été accordées, notamment pour le pétrole russe, illustrant l’utilisation accrue d’exemptions pour stabiliser l’approvisionnement énergétique mondial. Parallèlement, les autorités ont mobilisé d’autres leviers : débloquage de réserves stratégiques, facilitation du transport maritime et ajustements réglementaires visant à réduire les frictions logistiques.

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La Maison Blanche a justifié l’opération par la nécessité de limiter l’impact inflationniste d’un baril à plus de 100 dollars sur les ménages et les entreprises américaines, alors que la situation énergétique demeure volatile. L’argument politique a été mis en avant en rappelant l’effet potentiel des cours élevés sur le pouvoir d’achat, à quelques mois d’échéances électorales nationales.

La décision a cependant suscité des critiques et des mises en garde. Des experts indépendants et certains analystes financiers ont souligné le risque que cette opération fournisse, même indirectement, des ressources financières à l’Iran. Scott Bessent a assuré que la structure des transactions et les mécanismes de contrôle rendraient difficile l’accès direct de Téhéran aux recettes, mais des voix sceptiques estiment qu’une partie des flux pourrait contourner ces garde-fous et contribuer à des objectifs non économiques.

Le caractère temporaire de la dérogation pose des questions opérationnelles : identification des cargaisons éligibles, conditions contractuelles imposées aux acheteurs, traçabilité des paiements et coordination avec les partenaires internationaux engagés dans la surveillance des sanctions. Les marchés continueront de réagir aux informations sur la disponibilité effective de ces volumes et aux évolutions de la sécurité maritime dans la région.