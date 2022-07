Les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide militaire à l’Ukraine

Les Etats-Unis ont réitéré ce jeudi, leur soutien à l’Ukraine dans la guerre qui l’oppose à la Russie. Washington a annoncé une nouvelle aide militaire à Kiev pour l’équiper davantage face à l’offensive moscovite.

Le président américain Joe Biden a annoncé en conclusion du sommet de l’Otan à Madrid que les Etats-Unis allaient livrer à l’Ukraine une nouvelle aide militaire représentant « plus de 800 millions de dollars » en défense anti-aérienne, artillerie et autres équipements.

Cette nouvelle aide sera détaillée « dans les prochains jours », a précisé Joe Biden dans un discours.

Joe Biden a également assuré ce jeudi, que les Etats-Unis soutiendront l’Ukraine « aussi longtemps qu’il faudra ». « Nous allons rester aux côtés de l’Ukraine et toute l’Alliance restera aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il faudra pour assurer qu’ils ne soient pas battus par la Russie », a-t-il dit en clôture d’un sommet de l’Otan à Madrid.

Quelque seize millions d’Ukrainiens ont besoin d’aide humanitaire et plus de six millions sont toujours déplacés à l’intérieur du pays, a déclaré jeudi à Kiev la coordinatrice humanitaire de l’ONU dans le pays en guerre.