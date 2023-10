Les États-Unis allègent les sanctions sur le Venezuela suite à un accord électoral

- Publicité-

Les États-Unis ont annoncé une décision significative en levant partiellement certaines sanctions dans le secteur du pétrole, du gaz et de l’or à l’encontre du gouvernement vénézuélien. Cette action fait suite à la signature d’un accord entre les autorités vénézuéliennes et l’opposition, ouvrant la voie à la tenue d’une élection présidentielle en 2024.

Mercredi 19 octobre, le département du Trésor des États-Unis a annoncé la suspension de certaines sanctions touchant le secteur du pétrole, du gaz, et de l’or vénézuélien. Cette décision a été prise après la signature d’un accord historique entre les autorités gouvernementales vénézuéliennes et l’opposition, qui a jeté les bases pour la tenue d’une élection présidentielle en 2024.

Le sous-secrétaire américain au Trésor, Brian Nelson, en charge du renseignement financier et du terrorisme, a déclaré dans un communiqué que cette décision était conforme à la politique américaine des sanctions. Il a souligné que cette mesure était une réponse aux développements démocratiques observés au Venezuela et visait à faciliter les transactions dans les secteurs du gaz, du pétrole et de l’or vénézuéliens.

Cette annonce marque un changement significatif dans l’approche américaine envers le Venezuela, où les sanctions avaient précédemment été utilisées pour faire pression sur le gouvernement. L’allègement des sanctions ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour le commerce et l’industrie vénézuélienne tout en favorisant un climat propice aux négociations politiques.