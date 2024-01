« Les espoirs mis dans le parti ne seront pas trahis », Eric Houndété

- Publicité-

Les députés du parti Les Démocrates ont été invités ce 22 Janvier par le président Patrice Talon pour une séance de travail. Avant le rendez-vous le premier vice président du parti, Eric Houndété rassure que l’espoir mis par le peuple béninois sur le parti ne sera point trahis.

Dans son adresse, l’ancien premier vice président de l’Assemblée nationales affirme qu’il ne sera pas au rendez-vous avec le chef de l’État, mais 24 de ses collègues députés représenteront le groupe parlementaire Les Démocrates à cette rencontre avec le président de la république.

Il remercie dans son message tous ceux et celles qui par diverses manières ont fait parvenir leurs préoccupations, inquiétudes, alertes et mise en garde, encouragements, soutiens et bénédictions dans le cadre de cette rencontre.

Pour Eric Houndété, le parti Les Démocrates est totalement disposé pour la préservation de la paix, la restauration de la démocratie et l’accélération du développement de notre pays sans compromission aucune. Lire ci-dessous l’intégralité du message.

Message du député Eric Houndété

Le chef de l’État a entrepris une consultation des partis politiques représentés à l’assemblée nationale. Il a dans ce cadre, invité les députés du groupe parlementaire « Les Démocrates » à la présidence de la république ce lundi 22 Janvier 2024 pour une séance de travail.

Les députés du groupe parlementaire « Les Démocrates » vont répondre à cette invitation du chef de l’État. Malheureusement 4 députés du groupe parlementaire (dont moi) ne pourront être présents à cette rencontre.

Je voudrais remercier très sincèrement tous ceux et celles très nombreu(x) (ses) qui par diverses manières nous ont dit ou fait parvenir leurs préoccupations, inquiétudes, alertes et mise en garde, encouragements, soutiens et bénédictions.

Je voudrais rassurer l’ensemble des militants et sympathisants du parti « Les Démocrates » que les espoirs mis dans le parti ne seront pas trahis.

Je rassure également tous les citoyens et démocrates de notre pays que les députés du parti « Les Démocrates », sont conscients de leur responsabilité vis-à-vis de notre peuple et devant l’histoire.

Fort des consultations au sein du parti et des échanges que je viens d’avoir ce matin même avec les camarades qui seront présents à cette rencontre, je vous prie de croire que les députés du parti « Les Démocrates » sont pleinement disposés à jouer leur partition pour la préservation de la paix, la restauration de la démocratie et l’accélération du développement de notre pays sans compromission aucune.

J’espère que le Chef de l’État sera aussi dans les mêmes dispositions d’esprit dans l’intérêt supérieur de notre nation.

C’est sur cette note d’espoir que je voudrais souhaiter une bonne séance de travail aux camarades.

He Eric Houndeté