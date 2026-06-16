Les Enfoirés 2027 : Patrick Bruel se retire de la troupe en plein scandale, concerts à Strasbourg annoncés

Les Enfoirés annoncent leur retour en force pour début 2027 avec une série de sept concerts programmés au Zénith de Strasbourg. Après avoir investi plusieurs grandes scènes françaises ces dernières années, la troupe emblématique du spectacle caritatif s’installera dans la capitale alsacienne en janvier prochain. Ce rendez-vous, très attendu des fans et fervents soutiens des Restos du Cœur, promet de rassembler à nouveau un large public. La mise en vente des billets n’a pas encore débuté, mais l’annonce officielle de la billetterie est imminente, suscitant déjà un fort engouement sur les réseaux sociaux.

Sur le site officiel des Enfoirés, une attention particulière est portée à chacun des artistes participant à l’événement. Parmi eux, Patrick Bruel occupe une place marquante. Depuis 1993, il est le chanteur ayant pris part le plus grand nombre de fois à ce spectacle, avec trente-trois participations, devançant notamment Zazie et Patrick Fiori. Toutefois, le chanteur et comédien de 67 ans, très investi depuis plus de trois décennies, ne donnera pas suite en 2027, ayant choisi de se retirer de la troupe peu avant sa mise en examen pour des accusations de viol et d’agression sexuelle. Son absence marque une fin d’une longue aventure au sein de ce rassemblement artistique annuel.

En ce qui concerne la programmation, les Enfoirés se produiront au Zénith de Strasbourg avec une répétition générale prévue le mardi 12 janvier 2027, suivie de six concerts répartis sur les 13, 15, 16, 17 et 18 janvier. Ce retour dans la ville alsacienne n’est pas une première puisque la troupe y a déjà joué plusieurs fois par le passé, notamment en 2018 avec le spectacle « Musique ! », en 2014 pour « Bon anniversaire Les Enfoirés » et en 2008 avec « Les Secrets des Enfoirés ». Ces précédentes éditions avaient suscité un franc succès, confirmant Strasbourg comme une étape importante pour cette tournée caritative annuelle.

Les Enfoirés à Strasbourg et bientôt sur TF1

La forte demande pour les concerts des Enfoirés est devenue une tradition, et la prochaine édition devrait suivre cette tendance. L’an dernier, les billets se sont écoulés rapidement lors des représentations à l’Accor Arena de Paris, qui avaient attiré 72 000 spectateurs. La diffusion télévisée sur TF1 a également rassemblé des millions de téléspectateurs. La première partie du spectacle avait captivé 7,16 millions de personnes, soit 39,3 % de part d’audience, tandis que la seconde a retenu 5,34 millions de fans, équivalent à 45,9 % du public âgé de plus de 4 ans. Ces résultats ont permis à TF1 de signer la meilleure audience du mois de mars, toutes chaînes confondues.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a filtré concernant le thème de la prochaine édition ni sur les nouveaux artistes qui rejoindront la troupe, alors que l’année précédente avait vu l’arrivée de personnalités comme Jarry, McFly et Carlito, Marine, Styleto et Héléna. Le public attend avec impatience les détails officiels qui seront communiqués prochainement, notamment sur l’ouverture des ventes de billets et la composition finale des participants.