Les Démocrates: Rachidi Gbadamassi dézingue Boni Yayi après son élection

L’ancien député béninois, Rachidi Gbadamassi, a partagé ses réflexions sur l’élection de l’ancien président Boni Yayi à la présidence du parti d’opposition « Les Démocrates ».

Selon Rachidi Gbadamassi, en acceptant ce rôle, Boni Yayi perd son statut d’ancien chef d’État, ainsi que la sagesse, la capacité d’arbitrage et de médiation qui lui étaient associées. Gbadamassi estime que Boni Yayi, en tant qu’acteur direct dans le jeu politique, ne pourra plus jouer un rôle objectif, y compris au niveau sous-régional.

Il a également critiqué les comparaisons faites entre Boni Yayi et d’autres anciens chefs d’État, tels que Laurent Gbagbo et feu Henri Konan Bédié en Côte d’Ivoire, qui ont également occupé des postes de direction au sein de partis politiques. Pour Gbadamassi, chaque situation est unique et ces comparaisons ne sont pas pertinentes.

Boni Yayi a été élu président du parti « Les Démocrates » lors du congrès ordinaire du parti le 15 octobre 2023. Il avait précédemment occupé le poste de président d’honneur pendant plus de trois ans.