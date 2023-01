« Les cachets de DJ congélateur vont jusqu’à 500 mille francs », Tiesco le Sultan plonge Manadja

De passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 ce vendredi 27 janvier, Tiesco le Sultan s’est exprimé sans filtres sur le divorce à polémique entre l’artiste chanteur Dj congélateur et son manager.

C’est la nouvelle affaire qui fait le chou gras des médias ces derniers jours. Après plus de deux ans de collaboration, l’artiste chanteur Dj congélateur a annoncé contre toute attente sa séparation avec son manager, à qui il ne manque jamais l’occasion de jeter des fleurs.

« Manadja Confirmé est allé me chercher au village, je suis avec lui il y a longtemps. Même si c’est lui qui m’a fait aujourd’hui ce que je suis devenu, il ne doit pas dire ça. Il est allé me chercher, mais ça fait deux années que je travaille, je ne vois pas mon argent. Lors de mes prestations, je gagne beaucoup d’argent, mais il ne me donne pas. Il me frappe. Quand je lui dis que j’ai faim, il fait d’abord ce qu’il veut faire avant de m’acheter de l’attiéké sans poisson », a révélé l’artiste lors de son passage sur le plateau de willy Dumbo ce jeudi.

Dans la foulée, Tiesco le Sultan qui dit avoir été sollicité par le jeune artiste Dj congélateur pour l’aider à porter plainte contre son manager, ne cesse de faire des révélations. Face à anaconda ce vendredi sur le plateau de la 3, le chéri de Lolo Beauté a révélé que le jeune artiste au physique particulier n’est jamais rentré en possession de ses cachets alors qu’il gagne des prestations allants jusqu’à 500 mille.

» Il a eu plusieurs prestations depuis plus de deux ans et il n’a jamais rien reçu si ce n’est de la nourriture et quelques vêtements. DJ congélateur Officiel touche énormément d’argent, ses cachets vont jusqu’à 500 mille francs (…) tout ça c’est dans la poche du manager. Actuellement il a un sponsor d’une marque d’électro-ménagère qui lui a une somme d’un million de F CFA, sans les cadeaux. Il ne soigne pas correctement l’enfant. Il n’envoie pas de l’argent à ses parents. Congélateur m’a demandé de l’aider à porter plainte et c’est ce que nous avons fait« , a révélé Tiesco.