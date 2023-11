« Les bons s3xtoys sont plus performants que certains hommes », une star nigériane

- Publicité-

L’ancienne colocataire de Big Brother Naija All Stars, Doyinsola David, a déclaré que dans certains cas, les jouets s3xuels fonctionnent mieux qu’un homme.

Doyin a déclaré qu’elle avait personnellement constaté qu’un vibromasseur qualifié avait un bien meilleur impact que certains hommes. Dans un podcast sur Instagram, la jeune femme a assuré qu’aucun homme ne peut avoir le rythme et la constance d’un bon vibromasseur. Elle a poursuivi en disant que même la langue d’un homme ne bouge pas comme ça.

Doyin a révélé que parfois, lorsqu’un homme commence à sentir le rythme, il perd son équilibre juste avant de le relâcher, ce qui la met même en colère. « Moi, je sais une chose oh, tu vois, ce qu’un jouet s3xuel peut faire, ce qu’un bon vibromasseur peut faire, je ne connais pas un seul homme qui peut faire ce travail et c’est juste un fait. Vous voyez ce rythme et cette consistance que le vibromasseur a, aucun homme ne peut remuer sa langue de manière cohérente comme ça jusqu’à ce qu’il fasse jouir sa compagne« , a-t-elle déclaré.

« Parfois, quand vous le faites avec un homme, il a le rythme, il a le rythme et puis vous êtes sur le point de jouir, puis il change quelque chose, je suis comme, oh mon Dieu, sortez la baise de mon visage (…) Si votre partenaire vous en donne un normal et que vous le prenez depuis des années et que le vibromasseur vient et

vous y emmène en 3 secondes, ah, qu’est-ce que vous faites encore avec l’homme », a-t-elle ajouté.