Les Avengers en deuil: le cascadeur Taraja Ramsess et trois de ses enfants décèdent dans un accident

Le cascadeur connu pour son travail dans Black Panther et The Avengers est décédé dans un accident de voiture aux côtés de trois de ses enfants, dont un nouveau-né.

Si vous avez déjà suivi la saga The Avengers ou même Black Panther, vous avez probablement déjà vu son visage sans connaître son nom. Le cascadeur professionnel américain, Taraja Ramsess, est décédé le 31 octobre dernier à la suite d’un tragique accident survenu en Géorgie, en compagnie de ses enfants.

L’homme de 41 ans conduisait une voiture remplie de ses enfants lorsqu’il a percuté un semi-remorque en panne à une sortie d’autoroute dans le comté de DeKalb, en Géorgie, le soir d’Halloween, le 31 octobre 2023. Taraja et ses filles sont morts sur place tandis que son fils Kisasi a été transporté d’urgence à l’hôpital. L’enfant de 10 ans a également rendu l’âme des suites de ses blessures quatre jours plus tard.

La triste nouvelle a été annoncée par les membres de sa famille notamment sa mère qui a confirmé que la fille de Taraja, Sundari, 13 ans, son fils Kisasi, 10 ans, et sa fille Fugibo, âgée de huit semaines, sont tous décédés dans l’accident. « Mon tendre, magnifique et talentueux fils Taraja, et deux de mes petits-enfants – sa fille de 13 ans, Sundari, et sa nouvelle-née de 8 semaines, Fujibo –, ont été tués la nuit dernière dans un horrible accident de voiture. Mon petit-fils Kisasi, a d’abord été emmené en réanimation avant de lui aussi succomber à ses blessures, le 4 novembre« , a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

La police a confirmé que Taraja était au volant lorsque la voiture a percuté la remorque, mais la cause de l’accident reste floue. Une enquête a été ouverte afin d’élucider les circonstances de cet accident.