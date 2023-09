Les artistes du Niger, du Mali et du Burkina Faso ne sont plus les bienvenus en France

Les relations entre la France et plusieurs pays du Sahel se tendent davantage, avec la suspension des artistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l’accès aux scènes françaises. Cette décision intervient dans un contexte de divergences politiques et géopolitiques entre la France et ces nations d’Afrique de l’Ouest.

Le monde de la culture est devenu le dernier champ de bataille des tensions géopolitiques entre la France et trois pays sahéliens : le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Selon des informations récemment rapportées par « radiofrance.fr », le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français a ordonné la suspension immédiate de toute coopération avec ces trois nations dans le domaine artistique.

Dans une correspondance envoyée aux organisateurs de festivals et de spectacles par la direction générale des affaires culturelles, le ministère a explicitement déclaré : « Sur instruction du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, il a été décidé de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, toute coopération avec les pays suivants : Mali, Niger, Burkina Faso« . Cette suspension inclut tous les projets de coopération existants et empêche toute invitation à des artistes ressortissants de ces pays.

Cette décision draconienne survient dans un contexte de vives tensions entre la France et ces nations sahéliennes, qui ont connu des coups d’État militaires au cours des trois dernières années. Les autorités de ces pays ont demandé le départ des forces armées françaises de leur territoire et ont exprimé leur intention de nouer de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie.

Les tensions ont atteint un point critique lorsque les autorités militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont accusé la France de soutenir une intervention militaire en coordination avec des pays ouest-africains pour rétablir le président renversé, Mohamed Bazoum.

Face à cette situation tendue, le premier syndicat des entreprises culturelles du secteur public (Syndeac) a demandé une réunion d’urgence avec le ministère des Affaires étrangères français pour tenter de résoudre ce conflit et d’atténuer les répercussions sur le monde artistique.