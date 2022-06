Les anciens Écureuils réclament très rapidement l’organisation des états généraux du football béninois

Dans un communiqué publié ce vendredi sur son site officiel, l’Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin (UNFPB) a aussi réagi à la double défaite de l’équipe nationale en éliminatoire de la CAN 2023. Et l’UNFPB a réclamé très rapidement l’organisation des états généraux du football pour sauver le cuir rond béninois.

La double défaite des Écureuils en éliminatoire de la CAN 2023, face au Sénégal (1-3) et contre le Mozambique (0-1), continue de faire des vagues au sein de la communauté sportive béninoise. Chacun y va de son commentaire pour donner son avis sur cette campagne mal embraquée du onze national. Les anciens Écureuils n’ont pas été en reste avec leur solution pour mettre fin aux échecs répétés de l’équipe nationale sur la scène continentale.

En effet, dans un communiqué publié ce vendredi sur son site officiel, l’Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin (UNFPB) a exigé du gouvernement, l’organisation très rapidement des états généraux du football béninois. Une assisse « qui permettra à coup sûr à chaque acteur d’apporter sa contribution en toute transparence à la construction d’un projet de révélation de notre football« .

« Au terme de ces états généraux, et à partir des conclusions qui en seront issues, le gouvernement devra engager une réflexion plus générale sur la gouvernance de la Fédération béninoise de football et la prise en compte de toutes les catégories d’âge, car c’est là que se trouve l’avenir du football« , lit-on dans le communiqué.

En attendant que ces assises voient le jour, l’UNFPB a tenu à faire part de son indignation face aux incidents regrettables survenus après la rencontre contre le Mozambique. Une scène très triste où le bus de la fédération a été caillassé et des joueurs blessés par des projectiles. L’association a apporté son soutien ferme aux joueurs et à leur famille face aux insultes, menaces et agressions verbales dont ils font l’objet.