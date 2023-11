Les aliments à éviter pour soulager les douleurs de l’intestin irritable

- Publicité-

Le syndrome du côlon irritable est une maladie fréquente qui peut rendre la vie difficile. En plus des médicaments, il convient également d’adopter une alimentation saine pour soulager les symptômes de cette affection. On fait le point sur les aliments à éviter, et ceux qu’il faut absolument s’abstenir de manger.

Aussi appelé syndrome de l’intestin irritable, ou colopathie fonctionnelle, ce trouble chronique touche 10% de la population. Il affecte le bon fonctionnement de l’intestin de façon périodique. Une crise peut durer plusieurs jours et provoque divers symptômes gênants :

Diarrhée, due à la surstimulation de l’intestin

Constipation provoquant une distension abdominale, due au ralentissement de l’intestin

Ballonnements

Gaz intestinaux

Douleurs au ventre

Quelles sont les causes de cette infection ?

A ce jour, les recherches ne permettent pas encore de comprendre les causes de ce dysfonctionnement. Néanmoins, les recherches montrent que l’anxiété et les épisodes de stress intense et prolongé sont des facteurs de risque. Le fait d’avoir une alimentation équilibrée peut aider à réduire les symptômes.

Bien que bénin, ce trouble peut s’avérer handicapant dans notre vie sociale ou professionnelle. A terme, il peut impacter l’estime de soi et mener à un syndrome dépressif.

La liste des aliments à éviter

A ce jour, il n’y a pas de médicament qui permette de venir à bout de cette pathologie, si ce n’est des anti-spasmodiques qui soulagent les douleurs de manière ponctuelle. Cependant, pour soulager ou venir à bout de cette pathologie, il faut revoir simplement son alimentation. Voici les aliments à éviter.

Les Fibres insolubles

On les retrouve principalement dans la peau des oléagineux (noix, dates, amandes), la peau des fruits et des légumes, certaines légumineuses, les céréales complètes, les feuilles et les racines.

Amandes

Pain complet

Dattes sèches

Pois chiches cuits

Pain blanc

Pain multi-grains

Les aliments fermentés

Tous les choux ( choux fleurs, choux de Bruxelles, chou rouge, chou chinois…

Les racines ( pommes de terre, navets, panais…)

Les légumineuses (haricots rouges, lentilles, pois chiche…)

Les aliments irritants

légumes crus

noix et graines

fruits acides

café, thé et alcool

jus d’agrumes

épices

Les produits à base de lait

(yaourt, crème, beurre, fromage)

Noix de coco

Jus de fruits à base de concentré

Cependant, il est important de noter que l’organisme de chaque personne peut réagir différemment, et il serait utile d’avoir un journal alimentaire pour identifier les aliments qui déclenchent ou aggravent les symptômes. Aussi n’hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour obtenir des conseils adaptés à votre situation.