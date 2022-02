Les 4 pays piliers de l’Union Africaine créent une nouvelle alliance, le « G4 »

L’Algérie, le Nigeria, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud ont décidé de créer un groupe «G4», une nouvelle alliance de concertation et de coordination sur les questions africaines. Il s’agit d’une démarche inédite des principaux Etats membres de l’UA.

L’Algérie, le Nigéria, l’Éthiopie et l’Afrique du Sud ont décidé de créer le “Groupe des 4 ou G4” en tant que nouvelle alliance de consultation et de coordination sur les questions du continent africain à l’avenir, dans une démarche sans précédent par les États membres les plus éminents de l’Union Africaine. Un véritable G4 africain, qui par cette démarche inédite va insuffler un autre rythme sur l’action multilatérale de l’Union africaine.

Selon le Président Muhammadu Buhari, ce groupe G4 a été créé pour coordonner les positions des 4 piliers de l’UA afin de régler les problèmes de sécurité auxquelles fait face le continent africain. Ces dirigeants du Groupe ont insisté sur la nécessité de renforcer le rôle de cette alliance au sein de l’UA, pour rassembler les pays africains, coordonner les résolutions et réactions aux questions africaines de manière anticipative et d’examiner les modalités d’exécution des décisions prises par l’Union africaine.

L’annonce de la création de cette alliance a été faite par le président éthiopien, Abiy Ahmed. Il a expliqué son initiative, après avoir constaté que l’UA a été freiné dans ses actions par certains membres, notamment ces dernières années et sur des questions sécuritaires, économiques et sanitaires. Selon lui, ce groupe dit du G4 est fait pour débattre, donner des solutions et coordonner les positions permettant à l’UA de poursuivre son travail avec efficacité et rapidité.