« L’entretien a été exceptionnel », Guillaume Soro après sa rencontre avec le général Tchiani

Après avoir annoncé mettre fin à son exil, l’opposant ivoirien Guillaume Soro est arrivé à Niamey au Niger ce samedi 11 novembre 2023 et a rencontré ce lundi, le président de la Transition, le capitaine Abdourahmane Tchiani.

« J’ai eu l’honneur d’être reçu ce jour en audience par le président de la Transition du Niger, Chef de l’État, le général Abdourahmane Tchiani, accompagné du général Salifou Mody, ministre de la Défense, et du général Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur. L’entretien qui a duré une heure et demie a été exceptionnel par la qualité et la profondeur des échanges. » a déclaré son parti « Générations et peuples solidaires », dans un communiqué rendu public lundi sur sa page X.

« M. SORO exprime sa profonde gratitude envers le président Tchiani pour l’accueil et la disponibilité dont il a fait preuve à son endroit. Il salue également le peuple frère du Niger pour son hospitalité exceptionnelle et réaffirme son engagement continu envers la promotion de la paix et de la stabilité dans la région, ainsi que sa détermination à contribuer activement à la consolidation des relations harmonieuses entre les nations africaines. » poursuit le communiqué.

En exil depuis 2019, Guillaume Soro, ancien Premier ministre de la Côte d’Ivoire, a annoncé sur X son intention de rentrer dans son pays natal. Sous le coup d’une condamnation à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l’État, il n’a pas précisé de date pour son éventuel retour. « J’annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil car il m’est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d’Afrique », a déclaré M. Soro, dans une allocution de cinq minutes, publiée sur son compte X (ex-Twitter).