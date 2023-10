L’Égypte a alerté Israël “trois jours” avant l’assaut du Hamas”, révèle un élu américain

Un élu américain de haut rang, Michael McCaul, chef de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a dévoilé des informations sur l’alerte lancée par l’Égypte à Israël, trois jours avant le début de l’assaut du Hamas.

Michael McCaul, chef de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, a annoncé lors d’un briefing au Congrès américain : “Nous savons que l’Égypte a averti les Israéliens trois jours auparavant qu’un événement similaire pourrait se produire.” Il a ensuite souligné la nécessité de comprendre à quel niveau cet avertissement a été donné.

Le rôle de l’Égypte dans la gestion de la crise entre Israël et le Hamas a été observé de près. Bien que l’Égypte n’ait jamais officiellement commenté ces informations, cette révélation soulève des questions sur la coordination entre les pays voisins et leur rôle dans la médiation des conflits régionaux.

- Publicité-

Au moins 169 soldats israéliens

Au moins 169 soldats israéliens ont été tués dans les combats contre le Hamas, quatre jours après l’attaque massive lancée par le mouvement islamiste palestinien contre Israël, indique l’armée israélienne. En riposte à l’assaut du Hamas de samedi, Israël pilonne sans relâche l’enclave palestinienne.

L’Etat hébreu a mobilisé 300 000 réservistes et déployé des dizaines de milliers de soldats autour de Gaza et à sa frontière nord avec le Liban. Le bilan des attaques en Israël est passé à plus de 1 200 morts mercredi, selon l’armée israélienne. Plus de 2 700 personnes ont été blessées et des dizaines d’autres sont officiellement recensées comme «otages ou disparues». Du côté palestinien, 1 055 personnes sont mortes et plus de 5 100 ont été blessées, selon les autorités locales. Le Hamas a annoncé que deux de ses hauts responsables avaient été tués par des frappes israéliennes.