Législatives de 2023: le médiateur de la république appelle au patriotisme et au civisme

Zéro violence avant, pendant et après les élections législatives du 08 Janvier 2023. C’est l’appel lancé par le médiateur de la République à l’endroit du peuple béninois invité au patriotisme et au civisme.

A quelques mois des élections législatives de 2023, les institutions de la République directement ou indirectement impliqué dans le processus électoral prennent des mesures pour le bon déroulement desdites élections. Avant le communiqué de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication qui a fixé les activités autorisées au cours de la période de précampagne et de la campagne, c’est le médiateur de la république qui s’est fendu il y a quelques jours d’un autre communiqué dans lequel il invite l’ensemble du peuple béninois à faire preuve de patriotisme et de civisme pendant la période sensible des élections.

« L’imminence des élections législatives de janvier 2023 suscite déjà une mobilisation générale dans tous les états-major des partis politiques. Le Médiateur de la République, dans sa mission de quête de la paix, saisit l’occasion pour rappeler à chaque Béninoise et à chaque Béninois la nécessité d’œuvrer au renforcement de la cohésion nationale en évitant tout ce qui peut faire basculer notre pays dans la violence » a indiqué le médiateur dans son communiqué.

Dans le même communiqué en date du 26 septembre 2022, Pascal Essou en appelle, en outre, au patriotisme et au civisme de tout le peuple béninois, pour l’atteinte de l’objectif « zéro violence avant, pendant et après les élections législatives de janvier 2023″.

Selon une décision de la cour constitutionnelle, lesdites élections vont se tenir le dimanche 08 Janvier 2023. Contrairement aux élections législatives précédentes, plus de deux formations politiques vont s’affronter sur le terrain pour avoir le plus grand nombre possible de députés au sein de la neuvième législature qui est une législature de transition.