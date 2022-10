Législatives de 2023 au Bénin: la CENA a échangé avec les OSC et les médias ce mercredi

La commission électorale nationale autonome (CENA) a échangé hier Mercredi 5 Octobre 2022 avec les représentants des organisations de la société civile et les professionnels des médias.

Les responsables de la commission électorale nationale autonome (CENA) poursuivent les échanges avec toutes les organisations partie prenante des législatives de 2023. Après les représentants des partis politiques, ceux des ministères et des institutions de la République, Sacca Lafia et les siens ont tenu hier Mercredi 5 Octobre 2022, une séance de travail avec les professionnels des médias et les OSC.

Echanger et faire le point d’étape des préparatifs des législatives est l’objectif de cette rencontre entre l’institution en charge de l’organisation des élections et les acteurs de la société civile et des médias. Une vingtaine d’organisations ont répondu à l’appel de la CENA. Il s’agit entre autres de: Iri, Wrop, Winpad, Wanep, Rodd, Plateforme des Osc, Onpe, Ong Jpedd, Odem, Gerddes Afrique, Cosep, Africa élection, Anub, Anlc, Association internationale nouvelle perspective et le Cadre national de concertation.

A l’ouverture de la séance, le président de la cena, Sacca Lafia a rappelé à ses interlocuteurs leur importance dans le processus et surtout dans l’animation de la vie démocratique et politique d’un pays. Il les invite donc à jouer le rôle qui est le leur, celui de formation, de sensibilisation des électeurs, de veille citoyenne.

« Au cours de cette rencontre, la Céna aura à vous soumettre l’agenda du calendrier électoral et recueillir vos suggestions et recommandations qui contribueront à raffermir notre collaboration et améliorer l’organisation des élections… », a confié Sacca Lafia.

La rencontre a été meublée de trois communications. Une communication sur la nouvelle configuration de la commission électorale nationale autonome (CENA) et les missions de chaque organe de l’institution. Il y a ensuite une communication sur la présentation du chronogramme électoral et une dernière sur le rôle et les responsabilités des organisations de la société civile et des médias.

Aperçu du rôle des OSC et des médias…

Au terme de la troisième communication, les représentants des organisations de la société civile et des médias sont davantage éclairés sur le rôle qu’ils auront à jouer au cours des élections législatives de 2023 pour faire de ces élections, un scrutin libre et transparent.

Les organisations de la société civile et les médias ont particulièrement la mission de superviser les élections, s’occuper de la couverture médiatique, contribuer à la transparence des opérations de vote et de dépouillement.

Ils auront également à sensibiliser à la promotion de la paix, au dialogue entre acteurs politiques, à sensibiliser les électeurs sur des comportements citoyens et à procéder à la vulgarisation des textes relatifs aux électeurs et à suivre le processus électoral.