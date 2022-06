Législatives au Bénin: Gérard Gbénonchi propose un code éthique de déontologie politique

Sur Zone Franche le dimanche 12 Juin dernier, le président de la commission des Finances et des Echanges de l’Assemblée nationale, Gérard Gbénonchi a évoqué les conditions pour que les législatives de 2023 soient des élections libres, pacifiques et transparentes.

Suite à une consultation du conseil électoral, la cour constitutionnelle a fixé la date du 08 janvier 2023 comme date des prochaines élections législatives. Depuis lors, au niveau des états major des partis politiques, on s’active pour se préparer à cette confrontation électorale.

Victime d’exclusion en 2019, l’opposition n’a de cesse de lancer des appels pour que les législatives de 2023 soient inclusives, libres, transparentes et apaisées. En réponse à la préoccupation de l’opposition, le député du parti Union Progressiste a profité de sa sortie médiatique pour exposer les conditions pour des législatives libres, inclusives, transparentes et apaisées.

Pour le parlementaire, pour tenir des élections libres, transparentes et apaisées, il faut instaurer un cadre légal. En dehors de ce cadre légal, l’acteur politique affirme que les acteurs politiques doivent avoir également comme repères les textes qui régissent l’organisation des élections en République du Bénin. Selon lui, les textes devront être strictement respectés.

Un code éthique de déontologie politique à respecter…

Le député du parti Union Progressiste ne limite pas les exigences pour des élections législatives inclusives, libres, transparentes et apaisées à un cadre légal et aux textes. En plus de ces exigences, le président de la commission des finances de l’assemblée nationale a évoqué l’adoption d’un code de déontologie politique que chacun doit observer.

Ce code de déontologie doit cadrer les propos des acteurs politiques. Selon lui, les propos belliqueux, les escalades doivent être éviter si l’on veut vraiment des législatives inclusives, libres, transparentes et apaisées.

Le parlementaire demande donc qu’à partir de maintenant jusqu’aux élections, que chacun mesure ses propos. Chaque fois que quelqu’un veut faire sortir un propos, il doit s’assurer si ce qu’il veut dire contribue à la cohésion et à la paix ou si c’est de l’huile qu’il veut verser sur du feu.