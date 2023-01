Législatives 2023: Moele-Bénin dénonce des irrégularités sur la liste des agents électoraux

Le Mouvement des Élites Engagées pour l’Emancipation du Bénin ( Moele-Bénin) dénonce des irrégularités constatées sur la liste des agents électoraux. Le parti ne s’est pas arrêté à une simple d’énonciation, il a également saisi le juge constitutionnel compétent en matière de contentieux électoral.

Par une correspondance en date du 03 janvier 2023, Moele-Bénin a formulé un recours contre les listes de Coordonnateurs d’arrondissement (CA) et des membres de postes de vote (MPV), publiées par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Selon le parti de Jacques Ayadji, des irrégularités sont visibles sur ces listes contenant les identités des agents électoraux recrutés dans le cadre des élections législatives de 2023.

A titre d’exemple, le parti signale plusieurs cas de doublons sur les deux listes. « C’est le cas des sieurs Orou Sanni et Sahgui Mathieu qui sont à la fois, respectueusement : coordonnateur de l’arrondissement de Perma et président du poste de vote PV 01 au centre Epp Kontoubabou à Tchaourou et coordonnateur de l’arrondissement de Savalou-Agbado et premier accesseur du poste de vote PV 01 au centre de vote Epp Tiari à Matéri », lit-on dans l’exposé des faits.

Recours de Moele-Bénin contre les listes de CA et MPV