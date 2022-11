Législatives 2023 au Bénin: Victor Topanou, candidat de l’UP le Renouveau dans la 6e circonscription

L’ancien ministre de Boni Yayi, Victor Topanou, est candidat aux élections législatives de janvier 2023. Il porte la liste du parti l’UP le Renouveau dans la 6e circonscription électorale.

L’une des candidatures surprenantes sur la liste de l’UP le Renouveau, est celle de Victor Topanou, Enseignant à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Même si dernièrement, des observateurs de la vie politique ont rapproché son discours de la mouvance, l’ancien ministre n’avait jusque-là pas affiché une proximité avec les partis présidentiels, encore moins avec l’UP le Renouveau.

La rumeur avait circulé quelques heures avant la déclaration de candidature du parti, mais elle se confirme désormais. Victor Topanou est bel et bien candidat sur la liste de l’UP le Renouveau dans la 6e circonscription électorale réunissant Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zê. Les autres candidats qui vont mouiller le maillot aux côtés de l’universitaire sont : Brice Fagbémi, Jean Méjor Zannou, Igor Alignon Boco, Nestor Tohouegnon Noutai et Alphonse Sogadji.

Victor Topanou, politicien et technicien

Homme de droit et universitaire, Victor Topanou a presque tout pour concilier son statut d’acteur politique et de technicien. Ces analyses, opinions et réflexions sur l’actualité politique, le mettent dans un rôle purement technique. Mais Victor Topanou sait aussi s’illustrer sur la scène politique, même s’il semble trop technocrate pour intégrer les pratiques politiques qui ont droit de cité sous nos cieux.

Président de l’ex-parti Front Uni pour la République (FUR), Victor Topanou s’était déclaré de l’opposition en 2012 contre le régime de Boni Yayi, alors qu’il avait été ministre de la Justice et Garde des Sceaux du même régime de 2009-2011.

En 2016, l’ex-ministre de la Justice avait annoncé très tôt sa candidature. Il avait même été retenu sur la liste des candidats dont les dossiers avaient été validés. Mais, à la surprise générale, il a choisi de se désister. Il avait justifié ce retrait par la nécessité de consolider la coalition entre certains candidats à l’époque pour faire face efficacement à la machine Yayi qui, selon lui, voulait imposer Lionel Zinsou.