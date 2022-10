Législatives 2023 au Bénin: une plateforme pour les éventuelles corrections des dossiers de candidatures

Dans le cadre des élections législatives du 08 janvier 2023, la commission électorale nationale autonome (CENA) entend mettre à la disposition des partis politiques, une plateforme web pour faciliter les déclarations de candidature.

Une plateforme web sera mise en ligne très prochainement pour éviter aux partis politiques les désagréments qui sont souvent liés aux dossiers de candidature qui portent des imperfections. L’annonce leur a été faite ce lundi 3 Octobre 2022 lors de la rencontre entre l’organe en charge des élections au Bénin et les représentants des partis politiques.

Selon les exposés des responsables de la commission électorale nationale autonome (CENA), cette plateforme web va permettre aux partis politiques de corriger eux-mêmes les irrégularités à savoir : doublon, manque de pièces, pièces invalides … que pourraient contenir leur dossier de candidature.

Cette innovation de la commission électorale nationale autonome (CENA) peut permettre même la délivrance automatique du récépissé de réception de dossier lorsque le dossier soumis par le parti via la plateforme ne souffre d’aucune imperfection. La nouveauté évitera aux responsables des partis politiques de passer des heures et des nuits blanches dans les locaux de la cena pour apporter des corrections à leur dossier de candidature.

Il faut préciser par ailleurs que les dossiers à soumettre à la commission électorale nationale autonome (CENA) sera constitué de deux lots. Il s’agit d’abord d’un lot de 85 dossiers ordinaires composés des candidatures d’hommes et de femmes pour des postes de titulaires et de suppléants. Et ensuite d’un lot de 24 dossiers exclusivement réservé aux femmes.