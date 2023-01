Législatives 2023 au Bénin: Orden Alladatin un peu surpris par la victoire du parti LD à Cotonou

Les élections législatives de janvier 2023 ont livré leur verdict depuis hier jeudi par la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. L’un des points essentiels à retenir des chiffres communiqués, c’est la performance du parti « Les Démocrates » à Cotonou, dans la 16e et 15e circonscription électorale. Et Orden Alladatin, candidat suppléant sur la liste de l’UP le Renouveau, a réagi à cette performance.

Au micro de la radio nationale, quelques heures après la proclamation des résultats, Orden Alladatin a exprimé sa surprise face à la percée du parti « Les Démocrates » (LD) à Cotonou. Est-ce que ces résultats, surtout à Cotonou, vous ont surpris ?. « Un peu quand même », a répondu le suppléant de Joseph Djogbénou.

Pour justifier cette performance du parti LD qui a raflé 6 sièges sur les 9 disponibles à Cotonou, Orden Alladatin évoque quelques facteurs. « On savait qu’il y avait quelques difficultés à Cotonou. Cela nous amène à nous interroger, à nous remettre en cause et à davantage scruter même la liste électorale », a-t-il déclaré.

A Cotonou, surtout dans la 16e circonscription, on a remis en scène ce qui étaient sur la LEPI qui a duré 10 ans. 10 ans avant, il y a beaucoup qui ne sont plus dans leurs hébergements, qui sont partis et qui ne reviennent pas dans leurs quartiers d’habitation pour voter. Orden Alladatin

Pour Orden Alladatin, il y a un ensemble de choses qui justifie l’abstention observé. « Ce défaut de participation a mis en scène nos adversaires que nous saluons au passage », a-t-il dit.

Après les élections, c’est le moment pour chaque parti de tirer les grandes conclusions. L’UP le Renouveau ne fera pas exception. « Il nous revient de comprendre ces signaux lancés par les électeurs par leur abstention, surtout à Cotonou, dans les grandes villes ; de prendre des résolutions et corriger le tir », a déclaré l’ex-président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, 8e législature.