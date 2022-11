Législatives 2023 au Bénin: « Non, je n’ai pas été l’objet d’un deal… », Nourou-Dine Saka Saley

Annoncé sur la liste de candidature du parti « Les Démocrates », Nourou-Dine Saka Saley a été laissé sur le carreau. Il ne figure pas sur la liste publiée lundi 21 novembre 2022 par le parti. Selon les rumeurs, il aurait été retiré selon les closes d’un deal supposé entre « Les Démocrates » et le pouvoir. Mais il n’en est rien selon le concerné qui a fait un message ce mardi 22 novembre.

« Non, je n’ai pas été l’objet d’un deal. Même si les événements et les rumeurs me baptisent en personne avec laquelle on ne marchande pas ses convictions et donc pas manipulable. Même si les rumeurs me placent en opposant qu’on ne peut associer à des compromissions, donc préférable de tenir à distance. », a répondu Nourou-Dine Saka Saley dans une première prise de parole depuis la publication de la liste des Démocrates.

Nourou-Dine Saka Saley prend les commentaires issus des rumeurs pour un compliment et une reconnaissance de sa « fermeté de conviction et de personnalité politique engagée, parce qu’il est préférable d’être transparent et identifiable pour ses principes publics ».

« Mon nom n’a pas été retiré d’une quelconque liste… »

Contrairement à ce qui se dit, Nourou-Dine Saka Saley fait savoir que son nom n’a pas été retiré d’une liste. « Mon nom n’a pas été retiré d’une quelconque liste, parce que n’ayant jamais figuré sur une autre liste que celle de la Commission de candidature jusqu’à la date du 2 Novembre 2022, avant le dépôt à la Cena », a-t-il précisé.

Nourou-Dine Saka Saley prend acte de la décision des dirigeants du parti, à qui, il a adressé des mots de gratitudes. « …le moment est à la célébration de cette population qui croit en notre parti, et qui a eu ses nerfs et émotions mis à rude épreuve, mais ne nous a pas lâchés en vol. Le moment est à la gratitude aux dirigeants qui ont fait des choix que nous supposons bons et sains pour le parti », a-t-il indiqué.

L’ancien collaborateur du ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané pense qu’il faut plutôt se concentrer sur les 218 candidats retenus par le parti que de s’attarder sur la situation des absents.

Il ne faut cependant pas surmédiatiser les absents d’une liste au détriment de 218 candidats présents, au double risque de dévaloriser les candidats et rendre les absents déterminants et cruciaux dans le sort des candidats désignés. C’est une trop grande, injuste et illusoire responsabilité à faire porter aux absents. Nourou-Dine Saka Saley

Pour lui, les dirigeants et les 218 candidats doivent se rendre « plus visibles et plus légitimes à mériter cette lourde mission. Personne mieux qu’eux mêmes ne peuvent et ne doivent le faire. Ils sont les « élus » présentés au suffrage des populations en mal et en soif de s’exprimer après des années de privation de ce droit », a-t-il dit.