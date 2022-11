Législatives 2023 au Bénin: l’opposition a fait l’option de l’échec selon Iréné Agossa

Le dimanche 08 janvier 2023, le peuple béninois ira aux urnes pour élire leurs représentants à l’assemblée nationale. Dans le cadre de cette compétition électorale, l’opposition ira en rang dispersé. Une option que le président du parti Restaurer La Confiance, Iréné Agossa qualifie de l’option de l’échec.

L’option politique de l’opposition pour les élections législatives du 08 janvier 2023, est une option suicidaire. C’est la position de Iréné Agossa. Il l’a encore affirmé ce mercredi sur l’émission 5/7 Matin de la chaîne de télévision nationale. Partisan du regroupement des forces de l’opposition, les démarches initiées par le président du parti restaurer la confiance se sont toutes soldées par l’échec. Conséquence l’opposition au pouvoir du président Patrice Talon participera aux législatives prochaines en rang dispersé.

Selon Iréné Agossa, la stratégie choisie par les héritiers de Boni Yayi (à savoir les membres du parti FCBE et ceux du parti Les Démocrates – ndlr) « est l’illustration parfaite d’une logique de division et de soustraction ».

« Nous ne pouvons pas aller seuls pour gagner, c’est en désaccord avec nos engagement. Nous avons également nos amis de l’opposition. Ils ne doivent pas aller en rangs dispersés« , a martelé Iréné Agossa pour montrer que l’option de l’opposition ne sera pas en sa faveur.

Pour l’ancien directeur général de la société nationale de commercialisation des produits pétroliers (SONACOP), l’option faite par l’opposition l’amènera inéluctablement à l’échec dans les urnes. « Je l’affirme aujourd’hui, notez-le, ils ne pourront pas » a certifié l’ex colistier de Corentin Cohoué à l’élection présidentielle passée.

Les causes de l’échec du partenariat avec la FCBE…

Le président du parti Restaurer La Confiance, Iréné Agossa ne sera pas dans la compétition électorale pour le renouvellement du parlement en tant que candidat même s’il s’engage travailler aux côtés des forces politiques de l’opposition.

L’ancien DG de la SONACOP a pris la décision après l’échec des négociations entamées entre sa formation politique et le parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) en vue pour aller ensemble aux élections.

Dans une correspondance en date du 18 Octobre adressée au secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent, Iréné Agossa a annoncé son retrait des négociations et à justifier ce qui a conduit à cette décision.

Iréné Agossa a souligné un certain nombre de griefs pour justifier son retrait des négociations avec le parti de Paul Hounkpè, chef de fil de l’opposition. Ces griefs se résument comme suit:

Considérant que les mandataires FCBE du comité paritaire estiment

que les deux Présidents ne doivent être informés des décisions du

comité qu’après signature de son rapport par tous les membres, ce qui

est contraire aux principes de fonctionnement internes de RLC,

que les deux Présidents ne doivent être informés des décisions du comité qu’après signature de son rapport par tous les membres, ce qui est contraire aux principes de fonctionnement internes de RLC, Considérant que jusqu’à cette date, le cas de la 6ème circonscription

électorale (CE) n’est toujours pas clarifié ;

électorale (CE) n’est toujours pas clarifié ; Considérant que dans plusieurs CE, la FCBE a gardé le monopole de la

composition de la liste de candidature, telles que la 1ère, la 9ème, la 13ème

et la 21ème où RLC avait pourtant de fortes préoccupations de

positionnement ;

composition de la liste de candidature, telles que la 1ère, la 9ème, la 13ème et la 21ème où RLC avait pourtant de fortes préoccupations de positionnement ; Considérant qu’à sa dernière séance d’hier lundi 17 octobre, les membres FCBE du comité avaient réduit à 03, le nombre de CE revenant à 100% à RLC et qu’au même moment, ils ont augmenté à 11, le nombre de CE leur revenant à 100% ;

Considérant enfin que dans l’ensemble, les amis FCBE se sont toujours

comportés en maîtres des répartitions de sièges, bafouant ainsi le

minimum d’équité et d’égalité qui devraient caractériser notre

partenariat (noter qu’il s’agit de deux partis politiques et non d’un

individu qui souhaite se rapprocher de la FCBE) ; « je viens par la présente vous notifier la décision du parti RLC de suspendre toute participation de sa délégation aux négociations en cours », lit-on dans la correspondance de Iréné Agossa.

« Avec tous mes remerciements aux uns et aux autres pour les efforts et

sacrifices qu’ils ont consentis dans l’intérêt de ce projet, je vous prie,

Monsieur le Secrétaire Exécutif National, de recevoir l’expression de mes

salutations distinguées« , a conclu Iréné Agossa.

En réponse à la correspondance du président du parti Restaurer La Confiance, le secrétaire exécutif national du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), Paul Hounkpè s’est fendu d’une lettre le 30 Octobre dernier dans laquelle il a pris acte de la décision de son partenaire politique.

« Je viens, par la présente, porter à votre connaissance que je n’ai pas reçu l’accord du bureau politique de mon parti quant à votre positionnement personnel sur la liste FCBE dans la 6e circonscription, tel que vous l’avez exigé comme condition préalable à la poursuite et à la finalisation des discussions relatives au partenariat entre nos deux formations politiques », lit-on dans la lettre du Secrétaire exécutif national de la FCBE.

Un choix qui les conduira inéluctablement à l’échec dans les urnes ». Il poursuit « Je l’affirme aujourd’hui, notez ! Ils ne pourront pas… ».

Rappelons qu’il y a longtemps, Irenée Agossa prônait l’union entre les forces de l’opposition pour les législatives. Si du côté des Démocrates, l’ancien membre (Irénée Agossa) du parti dirigé par Eric Houndété n’est pas le bienvenu avec ses idées, il faut dire que du côté de la Fcbe, on a accordé une once de sérieux à sa proposition. Mais en cours de routes, les points de vue n’ont plus convergé vers l’idéal voulu. Chacun a donc pris sa route. Fcbe sauf rejet à la CENA sera aux élections contrairement à RLC.