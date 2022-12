Législatives 2023 au Bénin: l’opposant Iréné Agossa et son parti rejoignent la mouvance

Le parti Restaurer la confiance (RLC) d’Iréné Agossa a fait un choix pour les élections législatives de janvier 2023. Le parti n’est pas en lice, mais il a décidé d’apporter son soutien à l’Union Progressiste le Renouveau dirigé par Joseph Djogbénou.

Après l’échec de son projet de collaboration avec le parti Force Cauris pour un Bénin (FCBE), le parti Restaurer la confiance (RLC) qui se dit de l’opposition, a jeté son dévolu sur l’un des blocs de la mouvance présidentielle. Contrairement à la Force Cauris pour le Développement du Bénin (FCBD) qui est resté dans la confusion en optant pour le Bloc Républicain et l’UP le Renouveau, Iréné Agossa et les siens ont ouvertement porté leur choix sur l’UP le Renouveau.

Dans une déclaration de presse publiée ce lundi 19 décembre 2022, le parti RLC a fait savoir que seul l’UP le Renouveau répond aujourd’hui à la dynamique de mutations qu’il défend.

Nous observons, sur l’échiquier politique, un parti qui dans la difficulté, a entamé ce processus : l’Union Progressiste, en devenant UP Le Renouveau a ainsi décidé de sortir des vieux schémas. À travers ce début de mutation, l’UP le Renouveau s’éloigne de la personnalisation du débat politique qui a toujours caractérisé notre processus démocratique, où chaque parti politique se réclamait d’une personnalité politique fût-elle ancien ou Président de la république en exercice, ce que le parti RLC a toujours dénoncé. Pour l’heure, l’UP Le Renouveau serait le seul parti politique prêt à conduire la mutation politique prochaine.

Extrait de la déclaration

Pour le RLC, les prochaines législatives sont des élections de transition parlementaire qui « consistera à faire le choix entre les forces de mutation et celles conservatrices. Dans ce contexte RLC s’engage plus que jamais du côté de la mutation, seule voie qui s’offre à notre processus démocratique pour nous conduire au dialogue, à la paix et à un développement équitable et durable ».

Partant de son option pour la mutation, le RLC demande à toutes ses structures de base et à tous ses militants de soutenir les « forces favorables à la mutation et demande expressément au parti UP le Renouveau de prendre le devant de ce combat pour une majorité absolue au parlement prochain ».