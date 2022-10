Législatives 2023 au Bénin: l’Eglise catholique souhaite un scrutin « transparent et inclusif »

Les Évêques du Bénin se sont réunis à Dassa-Zoumè du 16 au 19 octobre 2022, pour le compte de la 1ere session plénière de l’année pastorale 2022-2023. Les élections législatives du 8 janvier, les inondations et la montée de l’insécurité ont été menu des échanges.

L’Eglise catholique prie pour le bon déroulement du processus électoral en vue des législatives de janvier 2023. Dans le communiqué final sanctionnant sa session plénière, la CEB a exprimé son souhait de voir un « processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique ».

A l’occasion de ces élections qui s’annoncent, les Évêques invitent tous les fils et filles du Bénin, à « œuvrer en faveur de la paix et de l’unité nationale en mettant l’intérêt général au dessus des intérêts particuliers ».

Au cours de leur conclave, les Évêques n’ont pas uniquement évoqué la situation politique. Ils se sont également penchés sur des faits qui touchent le quotidien des Béninois.

L’Eglise catholique préoccupée par les inondations et l’insécurité grandissante

Sur le plan social, les réflexions de la CEB se sont focalisées sur les inondations qui rendent la vie difficile aux populations depuis plusieurs semaines. Elle encourage le gouvernement, les Organisations non gouvernementales et les personnes de bonne volonté à aller au secours des sinistrés.

En ce qui concerne l’insécurité, les Évêques ont noté la montée des braquages, des actes de vandalisme et du vol. l’Eglise salue les efforts du gouvernement et des Forces de défense et de sécurité (Fds) pour la défense de l’intégrité territoriale. Elle invite par ailleurs, les populations à collaborer avec les forces de l’ordre pour une coproduction efficace de la sécurité.