Législatives 2023 au Bénin: le RIARC et la PRA-UEMOA-Guinée en mission d’observation

Dans le cadre des élections législatives du 8 janvier 2023, le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) et la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) et de la Guinée (PRA-UEMOA-Guinée) sont en mission d’observation au Bénin. Ce vendredi 06 janvier 2023, les représentants des deux organisations ont échangé avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC).

Le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC) et la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) et de la Guinée (PRA-UEMOA-Guinée) se sont imprégnés des dispositions prises par la HAAC pour assurer la régulation de la couverture médiatique des élections législatives. Les délégations du RIARC et de la PRA-UEMOA-Guinée, conduites respectivement par Latifa Akharbach et Babacar Diagne, ont eu droit à un exposé des trois décisions prises par la HAAC dans le cadre des élections.

Selon Latifa Akharbach, présidente du RIARC, le dispositif technique et les mesures prises par la HAAC sont impressionnants et garantissent le droit des citoyens à l’information dans le processus électoral en cours. « Je félicite la HAAC du Bénin d’avoir permis au cours de ce processus électoral, l’accès de la société civile aux médias », a-t-elle déclaré face à la presse.

Latifa Akharbach a noté que les dispositions prises par la HAAC constituent une démarche inclusive très importante à trois niveaux. « Une inclusion territoriale, une inclusion linguistique et culturelle, une inclusion des thématiques (abordés lors des débats) », a-t-elle précisé.

Une mission d’observation très importante

Pour Babacar Diagne, la Plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( UEMOA) et de la Guinée (PRA-UEMOA-Guinée), cette mission d’observation est très importante pour s’assurer du renforcement du droit à l’information du citoyen, surtout à ce moment crucial du processus démocratique du Bénin.

« Il est important dans ces moments-là, que nous venions échanger par rapport à nos pratiques professionnelles. D’un pays à un autre, elles peuvent diverger. Il est donc important d’échanger pour voir ce qu’il faut améliorer et ce qu’on peut copier et reproduire ailleurs », a confié Babacar Diagne.

Dans son allocution, le président de la HAAC, Prosper Rémi Moretti a rappelé que trois décisions ont été prises par l’institution de régulation dans le cadre des élections. « Une décision de pré-campagne, une décision de régulation de la campagne et une décision de sélection des médias pouvant participer à la campagne médiatique », a-t-il précisé.