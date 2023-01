Législatives 2023 au Bénin: le parti LD appelle au respect du verdict des urnes

Au lendemain des élections législatives, le parti Les Démocrates (LD) a animé un point de presse pour partager ses constats sur le vote. En attente des résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome (Céna), le parti appelle à la transparence dans le traitement des données issues des urnes.

Après le vote du dimanche, tous les regards sont tournés vers la Céna et la Cour constitutionnelle, les deux institutions habilitées à donner les résultats. Au regard d’un certain nombre de constats faits lors du vote, le parti LD a estimé important d’attirerl’attention des institutions sur la nécessité de respecter la vérité des urnes.

« Il nous paraît important d’appeler au respect du verdict des urnes, », a déclaré Éric Houndété. Selon l’ancien député, le partie LD a fait une démonstration de force incroyable, malgré toutes les difficultés liées à sa participation aux élections législatives de janvier 2023.

Des irrégularités dénoncées

Dans sa déclaration, le président du parti Les Démocrates a dénoncé des actes qui selon lui, ont quelque peu entaché le scrutin. Selon Éric Houndété, il y a eu au cours du scrutin, un déferlement d’argent, des intimidations, l’utilisation des moyens de l’État par certains candidats et le refus de remettre des procès verbaux aux représentants de partis d’opposition dans certains postes de vote. Il a également fait savoir que des cas de fraudes ont été notés par endroit.