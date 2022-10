Législatives 2023 au Bénin: le MPL compte faire cavalier seul

Pour le compte des élections législatives du 08 janvier 2023, le parti Mouvement Populaire de Libération (MPL) s’éloigne des possibilités de mise ensemble ou de stratégie commune avec d’autres formations politiques. Après plusieurs mois de discussions entre partis d’opposition, le MPL s’est résolu à faire cavalier seul.

« Notre parti compte aller seul à ces élections », a confié Expérience Tèbè, président du MPL. Cette annonce révèle probablement l’échec des discussions qui étaient en cours entre le MPL et d’autres partis de l’opposition.

Expérience Tèbè n’a pas évoqué les raisons de cette décision de faire cavalier seul. Il a toutefois indiqué que le plus important c’est de rester en phase avec le peuple. « Ce qui est important pour nous qui avions pris des engagements avec ce peuple, c’est de garder notre ligne pour pouvoir rester toujours en harmonie avec les aspirations de ce peuple », a-t-il dit, selon les propos rapportés par RBM.

L’oppostion peine à parler d’une seule voix

Les divergences au sein de l’opposition sont apparentes, au point où deux camps se sont clairement dégagés. D’un autre côté, on retrouve la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) et le parti Restaurer La Confiance (RLC) d’Irené Agossa. Le second camps est composé du MPL, « Les Démocrates » et le parti Grande Solidarité Républicaine (GSR).

Dans une récente sortie médiatique, Expérience Tèbè a accusé la FCBE d’être à l’origine de l’échec des concertations et de mise en place de stratégies communes au sein de l’opposition.

Selon les dires du président du MPL, les partis d’opposition, dans leur volonté de se réorganiser, avait eu le soutien d’une institution étrangère pour la mise en place d’un cadre de concertation. A l’en croire, cette première initiative n’a pas abouti à cause de la FCBE. « Il s’est trouvé qu’un parti, pour ne pas le citer, il s’agissait des FCBE, a empêché cette dynamique d’aller très rapidement à terme. Je dirai qu’ils ont carrément saboté cette initiative », a-t-il confié au micro d’Océan Fm.