Législatives 2023 au Bénin: le BR s’est effondré, selon Bertin Koovi

Bertin Koovi ou encore Chabi Woure Boukoukpin, membre du Bloc Républicain (BR) qui s’est fortement impliqué dans la campagne électorale, a livré une analyse sur la participation et surtout la performance du cheval. Le défenseur de l’économie fondamentale a dressé plusieurs points qui justifie selon lui le score obtenu par le BR à l’issue du vote.

Dans une réflexion publiée le mardi 10 janvier, Bertin Koovi a donné les raisons, qui selon lui, justifie « l’effondrement du Bloc Républicain » à la sortie des élections législatives. « Pourquoi le Bloc Républicain s’est effondré, lui, le seul parti qui a installé des démembrements un peu partout dans le pays ? Oui le seul parti dont le résultat ne sera pas à la hauteur du travail abattu et de l’espérance des populations et militants est le Bloc Républicain », a-t-il écrit.

Pour Bertin Koovi, les élections sont passées, et il faut maintenant se dire les vérités. « On ne cache pas sa nudité le jour de l’accouchement », a-t-il dit. Pour justifier le résultat du BR, qu’il juge non satisfaisant, Bertin Koovi évoque plusieurs raisons.

Nous n’avons pas honoré notre engagement envers les populations lors de la tournée nationale du SGN. Nous n’avons pas en effet écouté le cri de cœur de la base qui avait demandé que les candidats soient ceux proposés par la base. Hélas, comme dans un instinct suicidaire, le Bloc Républicain a parfois positionné des personnalités qui n’avaient de militantisme que 2 mois de cotoyage avec le parti. Bertin Koovi

Bertin Koovi reproche également à la stratégie du BR, le positionnement à un fort taux des députés sortants. « Le positionnement des anciens députés à 60% sur la liste du Bloc Républicain a fragilisé nos chances », a-t-il affirmé.

Vote sanction et division interne

Dans le chapelet de raisons, Bertin Koovi estime que le Bloc Républicain a été victime des votes sanctions contre le gouvernement dans certaines localités à cause de l’incarcération de certaines personnalités politiques. « Le Bloc Républicain n’a pas été capable de porter la demande des populations quant à la libération des prisonniers arrêtés dans le cadre de l’activisme politique. J’ai même eu le courage d’appeler le Bloc Républicain à exiger la libération de ces 89 détenus, hélas rien n’y fit », a-t-il confié.

Moi, je n’ai pas été surpris du vote sanction contre le Bloc Républicain, nous sommes les seuls à avoir souffert du vote sanction comme si nous étions le seul parti au gouvernement.

Chabi Woure Boukoukpin a également dénonce la division interne, la synergie négative entre candidats et des insuffisances sur la stratégie de communication.

Même s’il juge le score du BR mitigé, Bertin Koovi a félicité le Secrétaire général national Abdoulaye Bio Tchané, tous les membres du parti et les candidats pour le travail abattu.